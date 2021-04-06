Gündem İçişleri Bakanı Soyludan e-imza açıklaması Yakın zamanda kimlik cüzdanlarında olacak
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu'dan e-imza açıklaması: Yakın zamanda kimlik cüzdanlarında olacak

İçişleri Bakanı Soylu'dan e-imza açıklaması: Yakın zamanda kimlik cüzdanlarında olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu arada silah taşıma ruhsat kartlarını da dijitalleştirdik. TÜBİTAK ile de e-imzayı inşallah yakın bir zamanda TC kimlik cüzdanlarının içine koymuş olacağız" dedi.

Haber Merkezi İHA
İçişleri Bakanı Soyludan e-imza açıklaması: Yakın zamanda kimlik cüzdanlarında olacak
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Biyometrik Veri Yönetim Sistemi - AFIS tanıtım toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla Ankara’daki bir otelde gerçekleştirildi.

"Silah taşıma ruhsat kartlarını da dijitalleştirdik"

Toplantıda konuşan Soylu, dijital verilere farklı bir açısı ile kullandıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

  • "Bu arada silah taşıma ruhsat kartlarını da dijitalleştirdik. TÜBİTAK ile de e-imzayı inşallah yakın bir zamanda TC kimlik cüzdanlarının içine koymuş olacağız. Bankalarımız ve özel sektörler ile gerçekleştirmiş olacağız. Vatandaşlarımız bankaya, tapuya gittiği alanlarda parmağını basarak biyometrik verileri karşımıza çıkmış olacak. Dijital teknolojileri farklı bir bakış açısı ile büyük bir iddia ile kullanıyoruz. Bunu yaptıkça suç ve suçlu üzerinde baskı çoğalıyor, çember daralıyor. Dijital dönüşümün güvenlik teknolojisi başarılı bir entegrasyonu söz konusudur. Tüm bu projelerle İç işleri bakanlığı ile veri yönetimi ayrı bir kültür haline getirmeyi bu teknolojiyi yeni bir boyuta taşımayı hedefliyoruz. Tanıtımını yaptığımız biyometrik veri sistemleri de bu dijitalleşme adımlarımızı içinde en büyüklerinden birisidir."

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