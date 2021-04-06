İçişleri Bakanı Soylu'dan e-imza açıklaması: Yakın zamanda kimlik cüzdanlarında olacak

Kemal Kılıçdaroğlu ülkücülere seslendi: Ben milliyetçiliğin ne olduğunu Bahçeli'ye de göstereceğim, dünyaya da göstereceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasından ülkücülere seslenen Kılıçdaroğlu, 'Ben milliyetçiliğin ne olduğunu Bahçeli'ye de göstereceğim, dünyaya da göstereceğim' ifadelerini kullandı.