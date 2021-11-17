İçişleri Bakanı Soylu: Herhangi bir olumsuz durum yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Soylu, "Düzce’de yaşanan depremin ardından ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.