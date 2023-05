Türkiye'de uyuşturucuda milyonda 4,1 kişi ölüyor. 2 milyon anneye ulaştık. Her uyuşturucudan yakalanana anket yaptırıyoruz. Annesinin üzerinden çocuğu kontrol etmeye yönelik bir eğitim bir programı yaptık.

Ben 7 yıldır bununla uğraşıyorum. Biz uyuşturucuda kökünü kurutmaya karar verdik. Yüzde 76'sı doğuda yakalanıyor. Ancak geri kalanı batıda yakalanıyor. Bizim raporlarımızın hepsinde bunlar yazar. 124 bin 500 metruk bina tespit ettik. Büyük bir kısmını yıktık. Attığımız her adımın karşılığını alıyoruz. Bugünkü operasyonumuz 8-10 aylık bir operasyondu.

Pazar günü milletimiz ben Karabağ'daki attığın adımlara katılıyorum dedi, Ayasofya'yı açmana katılıyorum dedi, enerjide attığın adımlara katılıyorum dedi. ABD ve Avrupa ne istiyor? Türkiye her yere burnunu sokmasın istiyor. Eğer Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de Mehmetçiği geri çekeceğiz diyorlar. Eğer siz onu yaparsanız teröristler sızacak. Her şeyi değiştirecekler. Zaten kendi ortakları PKK biz her şeyi değiştireceğiz diyor.