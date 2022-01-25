İçişleri Bakanı Soylu'nun İstanbul mesaisi: Sabaha kadar ana yolları açmak için uğraştı

İBB'nin karla başarısız sonuçlanan karla mücadelesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün gece İstanbul'a geldi. Kentte bulunduğu süre boyunca yol açma çalışmalarına bizzat yardım eden Bakan Soylu hiç uyumadan Ankara'ya geri döndü.
Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Bakan Soylu'nun sahada çalışırken çekilen bir görüntüsünün üzerine kendisini arayarak bilgi aldığını aktardı.
"YAZMA, PR DEĞİL VAZİFEMİ YAPTIM"
Çelik'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
- "Şu görüntüyü izledikten sonra aradım, 'Yazma, vazifemi, hizmetimi yaptım PR değil'dedi ama kusura bakmasın. Süleyman Soylu dün gece İstanbul’a gelip sabaha kadar ana yolları açmak için uğraştı. Telefonuna göre 12-13 kilometre yol yürümüş. Hala uyumamış ve Ankara’ya dönüyordu."