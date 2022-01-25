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İSTANBUL

İçişleri Bakanı Soylu'nun İstanbul mesaisi: Sabaha kadar ana yolları açmak için uğraştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) günlerdir uyarılar yapılmasına rağmen karla mücadele konusunda sınıfta kalması ve binlerce vatandaşı mağdur etmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün gece İstanbul'a geldi. Şehre ayak bastığı andan itibaren sahada durmaksızın çalışmalara yardım eden Bakan Soylu gün boyu yaklaşık 13 kilometre yol yürüyüp ana yolları açmak için çalıştıktan sonra hiç uyumadan Ankara'ya döndü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Soylunun İstanbul mesaisi: Sabaha kadar ana yolları açmak için uğraştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (Arşiv)

İBB'nin karla başarısız sonuçlanan karla mücadelesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün gece İstanbul'a geldi. Kentte bulunduğu süre boyunca yol açma çalışmalarına bizzat yardım eden Bakan Soylu hiç uyumadan Ankara'ya geri döndü.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Bakan Soylu'nun sahada çalışırken çekilen bir görüntüsünün üzerine kendisini arayarak bilgi aldığını aktardı.

"YAZMA, PR DEĞİL VAZİFEMİ YAPTIM"

Çelik'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

  • "Şu görüntüyü izledikten sonra aradım, 'Yazma, vazifemi, hizmetimi yaptım PR değil'dedi ama kusura bakmasın. Süleyman Soylu dün gece İstanbul’a gelip sabaha kadar ana yolları açmak için uğraştı. Telefonuna göre 12-13 kilometre yol yürümüş. Hala uyumamış ve Ankara’ya dönüyordu."

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Karlı yollarda kilometrelerce yürüyen Bakan Soylu'dan çalışmalara destek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) günlerdir uyarılar yapılmasına rağmen karla mücadele konusunda sınıfta kalması ve binlerce vatandaşı mağdur etmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün gece İstanbul'a geldi. Şehre ayak bastığı andan itibaren sahada durmaksızın çalışmalara yardım eden Bakan Soylu gün boyu yaklaşık 13 kilometre yol yürüyüp ana yolları açmak için çalıştıktan sonra hiç uyumadan Ankara'ya döndü.

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