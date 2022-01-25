İçişleri Bakanı Soylu'nun İstanbul mesaisi: Sabaha kadar ana yolları açmak için uğraştı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) günlerdir uyarılar yapılmasına rağmen karla mücadele konusunda sınıfta kalması ve binlerce vatandaşı mağdur etmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün gece İstanbul'a geldi. Şehre ayak bastığı andan itibaren sahada durmaksızın çalışmalara yardım eden Bakan Soylu gün boyu yaklaşık 13 kilometre yol yürüyüp ana yolları açmak için çalıştıktan sonra hiç uyumadan Ankara'ya döndü.

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