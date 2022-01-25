İmamoğlu'nun doğrulanan balıkçı fotoğrafını yalanlamak için sıraya girdiler

İstanbul'da kar yağışının yoğun olduğu saatlerde İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott ile Sarıyer'deki bir balıkçıya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Halk TV programcısı Murat Ağırel'e konuşan İmamoğlu, restoranda bir saat kaldığını ve buradan AKOM'a geçtiğini söyledi.
"SAAT 18'DE ORADAYMIŞ"
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ağırel, "İşletme sahibi ve Sayın İmamoğlu ile görüştüm. Olay doğru.Ekrem Bey saat 18’de oradaymış. Saat 19’da da AKOM’a gitmek için çıkmış." dedi.
FOTOĞRAFI YALANLAYAN CHP'LİLER SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ
İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretini doğrulamasının ardından, söz konusu fotoğrafın yalan olduğunu öne süren ve başta AK Parti MKYK Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya olmak üzere fotoğrafı eleştiren kişileri hedef gösteren muhalifler sessizliğe gömüldü.
Bazı kişilerin ise paylaşımlarını sildiği görüldü.
İşte fotoğrafı yalanlayan paylaşım ve haberlerden bazıları: