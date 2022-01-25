İmamoğlu'nun doğrulanan balıkçı fotoğrafını yalanlamak için sıraya girdiler

İstanbul'da kar yağışının yoğun olduğu saatlerde İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott ile Sarıyer'deki bir balıkçıya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Halk TV programcısı Murat Ağırel'e konuşan İmamoğlu, restoranda bir saat kaldığını ve buradan AKOM'a geçtiğini söyledi.

"SAAT 18'DE ORADAYMIŞ"

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ağırel, "İşletme sahibi ve Sayın İmamoğlu ile görüştüm. Olay doğru.Ekrem Bey saat 18’de oradaymış. Saat 19’da da AKOM’a gitmek için çıkmış." dedi.

FOTOĞRAFI YALANLAYAN CHP'LİLER SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretini doğrulamasının ardından, söz konusu fotoğrafın yalan olduğunu öne süren ve başta AK Parti MKYK Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya olmak üzere fotoğrafı eleştiren kişileri hedef gösteren muhalifler sessizliğe gömüldü.

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Bazı kişilerin ise paylaşımlarını sildiği görüldü.

İşte fotoğrafı yalanlayan paylaşım ve haberlerden bazıları:

OYNAT 00:54 İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretine dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gündemde. İmamoğlu'na yakın medya kuruluşları yemeği yalanlarken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun makam ve koruma araçlarının Sarıyer'deki balıkçıya geliş anı kameralara yansıyor.



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OYNAT 01:15 İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taraftarları, haberi yalanlama yoluna gitti. Ancak söz konusu balıkçı GDH'tan Cüneyt Polat'a konuştu. İmamoğlu'nun bir ay önceden rezervasyon yaptığını belirten balıkçı “4 kişi geldiler 1 saat yemeklerini yediler ve gittiler” ifadelerini kullandı.



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