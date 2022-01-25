İBB Sözcüsü Ongun vatandaşı trollükle suçlamıştı: Karla mücadele paylaşımlarını İsviçre tatilinde yapmış Günlerdir üst üste uyarılar yapılmasına rağmen kara hazırlıksız yakalanan İstanbul'da, dünden bu yana yaşanan mağduriyetlerin ardı arkası kesilmiyor. Vatandaşlar İBB'nin karla yürüttüğü başarısız mücadelenin ceremesini bugün de çekmeye devam ederken İBB Sözcüsü Murat Ongun'un dün vatandaşı trollükle suçladığı paylaşımıyla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Ongun'un kullandığı "Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı" ifadelerini Cenevre'de yaptığı kayak tatili sırasında paylaştığı öğrenildi. Tatilde olduğu ortaya çıkan Ongun dün 'sahada çalışıyoruz' mesajları verirken bugün söylem değiştirerek "Yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil" ifadelerini kullandı.

Abone Ol