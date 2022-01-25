İBB Sözcüsü Ongun vatandaşı trollükle suçlamıştı: Karla mücadele paylaşımlarını İsviçre tatilinde yapmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) karla mücadelede hazırlıksız yakalanması ile megakent kara teslim oldu. Vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, araçlar kara gömüldü, yollar trafiğe kapandı.
KAYAK MERKEZİNDEN VATANDAŞA AHKAM KESTİ
- Vatandaşlar, İBB'ye isyan ederken İBB Sözcüsü Murat Ongun, mağdur vatandaşları 'trollük' ile suçladı. "İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir. Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı" ifadelerini kullanan Murat Ongun, bu paylaşımı İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir kayak merkezinde tatildeyken yaptı.
"GELİŞMELERİ YURTDIŞINDAN TAKİP ETMEK ZOR DEĞİL"
Söz konusu bilgiyi gazeteci Cüneyt Özdemir, Ongun ile görüşerek doğruladı. Dün "sahada çalışıyoruz" mesajları vererek vatandaşa tepki gösteren Ongun, tatilde olduğu ortaya çıkınca söylem değişikliğine gitti. Özdemir'in paylaşımına göre Ongun, "Yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil" ifadelerini kullandı.
Biraz önce İBB sözcüsü @Mrt_Ongun 'a iki soru sordum.
1) Yurtdışında mısın?
2) Ekrem İmammoğlu dün Kahraman Balıkçısına gitti mi?
Aldığım cevapları alttaki twitte yorumsuz paylaşıyorum.
Biraz önce İBB sözcüsü @Mrt_Ongun 'a iki soru sordum.