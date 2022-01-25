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POLİTİKA

İBB Sözcüsü Ongun vatandaşı trollükle suçlamıştı: Karla mücadele paylaşımlarını İsviçre tatilinde yapmış

Günlerdir üst üste uyarılar yapılmasına rağmen kara hazırlıksız yakalanan İstanbul'da, dünden bu yana yaşanan mağduriyetlerin ardı arkası kesilmiyor. Vatandaşlar İBB'nin karla yürüttüğü başarısız mücadelenin ceremesini bugün de çekmeye devam ederken İBB Sözcüsü Murat Ongun'un dün vatandaşı trollükle suçladığı paylaşımıyla ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Ongun'un kullandığı "Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı" ifadelerini Cenevre'de yaptığı kayak tatili sırasında paylaştığı öğrenildi. Tatilde olduğu ortaya çıkan Ongun dün 'sahada çalışıyoruz' mesajları verirken bugün söylem değiştirerek "Yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
İBB Sözcüsü Ongun vatandaşı trollükle suçlamıştı: Karla mücadele paylaşımlarını İsviçre tatilinde yapmış
Ekrem İmamoğlu - Murat Ongun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) karla mücadelede hazırlıksız yakalanması ile megakent kara teslim oldu. Vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, araçlar kara gömüldü, yollar trafiğe kapandı.

KAYAK MERKEZİNDEN VATANDAŞA AHKAM KESTİ

  • Vatandaşlar, İBB'ye isyan ederken İBB Sözcüsü Murat Ongun, mağdur vatandaşları 'trollük' ile suçladı. "İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir. Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı" ifadelerini kullanan Murat Ongun, bu paylaşımı İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir kayak merkezinde tatildeyken yaptı.

"GELİŞMELERİ YURTDIŞINDAN TAKİP ETMEK ZOR DEĞİL"

Söz konusu bilgiyi gazeteci Cüneyt Özdemir, Ongun ile görüşerek doğruladı. Dün "sahada çalışıyoruz" mesajları vererek vatandaşa tepki gösteren Ongun, tatilde olduğu ortaya çıkınca söylem değişikliğine gitti. Özdemir'in paylaşımına göre Ongun, "Yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil" ifadelerini kullandı.

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