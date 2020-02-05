İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti

Çığ altından kurtarılan AFAD İl Müdürü Osman Uçar felaket anlarını anlattı

Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar, yaralı olarak kurtulduğu ikinci çığ faciasında yaşadığı dehşeti anlattı. Uçar, 'Son iki kişi minibüsün altında ve çevresinde olabilir diye arama yapıyorduk. Minibüs baya aşağıda olduğu için iş makinesiyle aşağıya indirmemiz gerekiyordu. O an bir gürültü duyduk. Sonra kar altında kaldık. Üstte bir kepçe daha çalışıyordu, üstteki kepçe devrildi ve bizleri yerin dibine kadar savurdu. Ben yarıya kadar kar içerisindeydim. Kendi imkanlarımla çıktım. ' diye konuştu