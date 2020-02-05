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VAN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çığ altından kurtarılan yaralıları ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları hastanede ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Bakan Soylu, yaşanan ikinci çığdan kurtarılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ı da ziyaret ederek bir süre görüştü. Bakan Soylu, ikinci çığ felaketinde 33 kişi hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yoğun bakımda olduğunu ve toplamda 67 yaralının olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastane ziyareti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastane ziyareti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki incelemelerinin ardından helikopterle geldiği Van'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çığ altından kurtarılan AFAD İl Müdürü Osman Uçar felaket anlarını anlattı
OYNAT 01:36
Çığ altından kurtarılan AFAD İl Müdürü Osman Uçar felaket anlarını anlattı
Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar, yaralı olarak kurtulduğu ikinci çığ faciasında yaşadığı dehşeti anlattı. Uçar, 'Son iki kişi minibüsün altında ve çevresinde olabilir diye arama yapıyorduk. Minibüs baya aşağıda olduğu için iş makinesiyle aşağıya indirmemiz gerekiyordu. O an bir gürültü duyduk. Sonra kar altında kaldık. Üstte bir kepçe daha çalışıyordu, üstteki kepçe devrildi ve bizleri yerin dibine kadar savurdu. Ben yarıya kadar kar içerisindeydim. Kendi imkanlarımla çıktım. ' diye konuştu


Yaralıların sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Bakan Soylu, yaşanan ikinci çığdan kurtarılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ı da ziyaret ederek bir süre görüştü.

Van'daki çığ felaketinden çok acı haber: 33 kişi hayatını kaybetti
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