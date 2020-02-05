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POLİTİKA

Van'daki çığ felaketinden çok acı haber: 33 kişi hayatını kaybetti

Bahçesaray'daki çığ felaketinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken bölgeye ikinci çığ düştü. AFAD ikinci kez çığ düşmesi sonucu 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Van’da çığda 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü.
Van’da çığda 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü.

Van-Bahçesaray karayolunda 4 Şubat günü saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü.

İlk bilgilere göre çığ altında araçlar ve kurtarma ekibinin kaldığı bildirildi. Çığ felaketinden bazı kurtarma ekibi görevlileri ve bölgeye desteğe giden vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Çığ faciasının dehşete düşüren kareleri
FOTOĞRAF 33
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Çığ faciasının dehşete düşüren kareleri
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Olayda aralarında güvenlik görevlilerinin bulunduğu 26 kişi hayatını kaybetti.


AFAD: 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı

AFAD "Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığda aralarında güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı" açıklamasında bulundu.

Van'da çığ düşen bölgede çok hassas uyarı: Korna dahi çalmayın
GÜNDEM
Van'da çığ düşen bölgede çok hassas uyarı: Korna dahi çalmayın

Kaç kişi kaldığı bilinmiyor

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kar yığının altında kaç kişinin da olduğu bilinmiyor. Bölgede yoğun kar yağışı devam ediyor ve arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Gülşen Orhan Van'daki çığ faciasından yaralı kurtarıldı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Gülşen Orhan Van'daki çığ faciasından yaralı kurtarıldı

Takviye ekipler gönderildi

Kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye takviye ekipler gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı, TSK'ya ait bir uçağın, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek olan 75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara’dan Van’a ulaştırmak üzere görevlendirildiğini açıkladı.

Çığ altından çıkarılarak hastaneye kaldırılanlar arasında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'ın da olduğu öğrenildi.

Bahçesaray'da çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü
GÜNDEM
Bahçesaray'da çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü

Bahçesaray'da çığ altında kalanları arayan ekibin üzerine çığ düştü
OYNAT 00:59
Bahçesaray'da çığ altında kalanları arayan ekibin üzerine çığ düştü
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söyledi.


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