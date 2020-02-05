Van'daki çığ felaketinden çok acı haber: 33 kişi hayatını kaybetti

Van-Bahçesaray karayolunda 4 Şubat günü saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü.

İlk bilgilere göre çığ altında araçlar ve kurtarma ekibinin kaldığı bildirildi. Çığ felaketinden bazı kurtarma ekibi görevlileri ve bölgeye desteğe giden vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.





AFAD: 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı

AFAD "Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığda aralarında güvenlik görevlilerimizin de bulunduğu toplam 33 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı" açıklamasında bulundu.

GÜNDEM Van'da çığ düşen bölgede çok hassas uyarı: Korna dahi çalmayın

Kaç kişi kaldığı bilinmiyor

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kar yığının altında kaç kişinin da olduğu bilinmiyor. Bölgede yoğun kar yağışı devam ediyor ve arama kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Gülşen Orhan Van'daki çığ faciasından yaralı kurtarıldı

Takviye ekipler gönderildi

Kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye takviye ekipler gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı, TSK'ya ait bir uçağın, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek olan 75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara’dan Van’a ulaştırmak üzere görevlendirildiğini açıkladı.

Çığ altından çıkarılarak hastaneye kaldırılanlar arasında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'ın da olduğu öğrenildi.

GÜNDEM Bahçesaray'da çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü

OYNAT 00:59 Bahçesaray'da çığ altında kalanları arayan ekibin üzerine çığ düştü Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray'da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söyledi. BiP'te paylaş

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