İçişleri Bakanı Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız

Adana'da DAEŞ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ Terör örgütü mensubu yakalandı; 5’i tutuklandı, 12’si hakkında Adli Kontrol kararı verildi. Adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silaha ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah sizi korusun." ifadelerini kullandı.