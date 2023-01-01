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İçişleri Bakanı Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 44 kilo skunk maddesi ele geçirildiğini ve gözaltına alınan dört uyuşturucu satıcısının tutuklandığını belirterek, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz" dedi.

20:05 . 17/09/2023 Pazar
DHA
Narkotik operasyonunda 44 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Narkotik operasyonunda 44 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da gerçekleşen narkotik operasyonunda 4 zehir taciri tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce Büyükçekmece ve Üsküdar'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda yakalanan 4 şahıs tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 44 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Yerlikaya, paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.



#İçişleri Bakanı
#Ali Yerlikaya
#Uyuşturucu
37 dakika önce
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