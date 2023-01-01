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Bakan Yerlikaya sekiz ildeki dev operasyonu duyurdu: 40 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Sakarya, Bingöl, Osmaniye, Adıyaman, Ağrı, Konya ve Bursa'da düzenlenen operasyonlar sonucu 40 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, "Geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.

Semih Bozkuş
19:17 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 40 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 40 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Türkiye zehir tacirlerine yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarla zehir tacirleri birer birer yakalanırken, vurulan son darbeyi ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Sosyal medya platformu 'X' hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, Antalya, Sakarya, Bingöl, Osmaniye, Adıyaman, Ağrı, Konya ve Bursa'da düzenlenen operasyonlar sonucu 40 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonu gerçekleştiren Emniyet ve jandarma güçlerini kutlayan Yerlikaya, "Geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." mesajını da verdi.

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Antalya, Sakarya, Bingöl, Osmaniye, Adıyaman, Ağrı, Konya ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 4️0 zehir taciri yakalandı.


-Antalya İl Jandarma Komutanlığımızca uyuşturucu madde imalathanelerine ve imalatçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda;

20 zehir taciri yakalandı. 18’i tutuklandı. İkisine adli kontrol kararı verildi.

-Sakarya İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonlarda:

46 kg kubar esrar, iki kg muhtelif uyuşturucu ele geçirildi.

Altı kişi yakalandı.

-Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda:

4.5 kg kubar esrar, 7.5 kg toz esrar ele geçirildi.

-Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda:

27 kg kubar esrar, bir kg toz esrar ele geçirildi.

Bir kişi yakalandı.

-Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda:

1.6 kg kubar esrar ele geçirildi.

Altı kişi yakalandı.

-Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda:

1.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Üç kişi yakalandı.

-Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda:

22 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, altı kişi yakalandı.

-Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce:

İki kg kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Emniyetimizi, Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."



#Zehir Tacirleri
#Operasyon
#İçişleri Bakanı
#Ali Yerlikaya
42 dakika önce
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