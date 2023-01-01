Bakan Yerlikaya sekiz ildeki dev operasyonu duyurdu: 40 zehir taciri yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde daha önceden belirlenen adreslerdeki 87 kişiye operasyon düzenledi. Operasyon yapılan adreslerden Pendik Yayla Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı apartmandaki bir dairede aranılan şüpheliyi evde bulamayan ekipler, şüphelinin annesine oğlunu telefonla aramasını söyledi. Şüpheli eve gelene kadar polis ekipleri kapıda bekledi. Şüpheli apartmanın önünde gözaltına alındı.