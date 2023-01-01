Bakan Yerlikaya sekiz ildeki dev operasyonu duyurdu: 40 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 40 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.
Türkiye zehir tacirlerine yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarla zehir tacirleri birer birer yakalanırken, vurulan son darbeyi ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Sosyal medya platformu 'X' hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, Antalya, Sakarya, Bingöl, Osmaniye, Adıyaman, Ağrı, Konya ve Bursa'da düzenlenen operasyonlar sonucu 40 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.
Operasyonu gerçekleştiren Emniyet ve jandarma güçlerini kutlayan Yerlikaya, "Geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." mesajını da verdi.
"Antalya, Sakarya, Bingöl, Osmaniye, Adıyaman, Ağrı, Konya ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 4️0 zehir taciri yakalandı.
20 zehir taciri yakalandı. 18’i tutuklandı. İkisine adli kontrol kararı verildi.
46 kg kubar esrar, iki kg muhtelif uyuşturucu ele geçirildi.
Altı kişi yakalandı.
4.5 kg kubar esrar, 7.5 kg toz esrar ele geçirildi.
27 kg kubar esrar, bir kg toz esrar ele geçirildi.
Bir kişi yakalandı.
1.6 kg kubar esrar ele geçirildi.
Altı kişi yakalandı.
1.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Üç kişi yakalandı.
22 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, altı kişi yakalandı.
İki kg kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonu düzenleyen Kahraman Emniyetimizi, Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."