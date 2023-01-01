İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: DAEŞ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

"Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ Terör örgütü mensubu yakalandı; 5’i tutuklandı, 12’si hakkında Adli Kontrol kararı verildi. Adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silaha ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah sizi korusun."