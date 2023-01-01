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İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: DAEŞ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

Adana'da DAEŞ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ Terör örgütü mensubu yakalandı; 5’i tutuklandı, 12’si hakkında Adli Kontrol kararı verildi. Adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silaha ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah sizi korusun." ifadelerini kullandı.

Afra Betül Özdemir
16:29 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Adana'da DAEŞ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'i tutuklandı, 12'si adli kontrolle serbest bırakıldı.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:


  • "Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ Terör örgütü mensubu yakalandı; 5’i tutuklandı, 12’si hakkında Adli Kontrol kararı verildi. Adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silaha ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah sizi korusun."





#Adana
#DAEŞ
#Ali Yerlikaya
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Adana’da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı, 5 tutuklama