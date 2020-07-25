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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu Turuncu listede aranan Yahya Atmaca etkisiz hale getirildi
TUNCELİ

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu listede aranan Yahya Atmaca etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'Turuncu Liste'de yer alan 'Savaş Fırat' kod adlı Yahya Atmaca olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 24 Haziran'da Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerinden birinin; sözde Dersim eyaleti batı cephe gücünde tim komutanı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'Turuncu Liste'de yer alan 'Savaş Fırat' kod adlı Yahya Atmaca olduğu tespit edildi. Teröristin, 2011 yılında Tunceli’deki bir halı sahada polislere yönelik gerçekleştirilen ve 1 polis memuru ile eşinin şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu, bunun yanı sıra birçok eylemin planlayıcıları arasında bulunduğu belirlendi" denildi.

'Turuncu Liste'de yer alan 'Savaş Fırat' kod adlı Yahya Atmaca.

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