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Gündem PKKdan kaçan terörist korkunç gerçekleri bir bir deşifre etti Sözde yöneticiler örgüt içindeki ölümleri umursamıyor
POLİTİKA

Örgütten kaçan turuncu kategorideki terörist yaşadıklarını anlattı

PKK'dan kaçan terörist korkunç gerçekleri bir bir deşifre etti: Sözde yöneticiler örgüt içindeki ölümleri umursamıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim olan teröristin, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer alan "Doktor Sipan Amed" kod adlı R.Y. olduğu belirlendi. Terör örgütü mensubu R.Y, sözde örgüt yöneticilerinin 'Giderseniz cezaevinden çıkamayacaksınız, öldürüleceksiniz. Orada sadece işkence ve dayak var' diyerek propaganda yaptığını söyledi. R.Y., "Yıllardır insanlar ölüyor, gençler ölüyor. Her yıl onlarca insan ölüyor. Bu ölümler, örgütün sözde yöneticileri için artık bir şey ifade etmiyor. Bu yüzden birçok kişi örgütten kaçmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
&quot;Terörden Arananlar Listesi&quot;nde turuncu kategoride yer alan &quot;Doktor Sipan Amed&quot; kod adlı R.Y. olduğu belirlendi.
"Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer alan "Doktor Sipan Amed" kod adlı R.Y. olduğu belirlendi.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'de faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmasının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar sonuç veriyor. Ailelerin de desteğiyle terör örgütünden ikna yoluyla teslim olanların sayısı artıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu bu ay başında teslim olan, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer alan "Doktor Sipan Amed" kod adlı R.Y. yaşadıklarını anlattı. R.Y, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, 2012'de örgüte katıldığını ve birçok konuda eğitim aldığını söyledi.

"Sorgulamaya başladım"

Örgüt içerisinde farklı şeylerin konuşulmasına, izlenilmesine, düşünülmesine ve tartışılmasına izin verilmediğini belirten R.Y, "Ne verirlerse onu alıyorsun. Bu algılarla birçok şeye zorlanıyorsun. Yıllarca bunun etkisi altında kaldım. Sonradan gözümle gördüğüm bazı şeyleri sorgulamaya başladım. Onların söylediği şeylerin gerçeği yansıtmadığını ve kandırıldığımızın farkına vardım." ifadelerini kullandı.

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Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor: 2 terörist daha teslim oldu
  • Örgütün gerçek yüzünü gördükten ve kandırıldığını hissettikten sonra kaçmaya karar verdiğini belirten R.Y, ifadesinde şu bilgileri verdi:

"Gençler ölüyor kimsenin umurunda değil"

"Yıllardır insanlar ölüyor, gençler ölüyor. Her yıl onlarca insan ölüyor. Bu ölümler, örgütün sözde yöneticileri için artık bir şey ifade etmiyor. Bu yüzden birçok kişi örgütten kaçmak istiyor. Örgüt içerisindekiler birçok şeyin farkına vardı ama dile getiremiyor. Bazıları adım atmaya korkuyor. Bu konuda cesur olmaları gerektiğini söylüyorum. Bana çok iyi davrandılar. Her konuda yardımcı olunuyor. Bu bataklıktan insanın çıkması için yardımcı oluyorlar, el uzatıyorlar. Ben, bu eli gördüm ve faydası olacağına inandığım için teslim oldum. Yaşadığım kaygıların, tereddütlerin ve korkuların ne kadar yersiz olduğunu gördüm."

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"İnfaz edilirsiniz diye propaganda yapılıyor"

Örgütten kaçmak isteyenlere karşı "Güvenlik güçleri size kötü davranır, infaz edilirsiniz." şeklinde propaganda yapıldığını vurgulayan örgüt mensubu R.Y, ifadesinde şunları kaydetti:

Örgütten kaçan PKK'lı 2 terörist, teslim oldu
GÜNDEM
Örgütten kaçan PKK'lı 2 terörist, teslim oldu
  • "Pişman olanlar dahi yıllarca cezaevinde tutuluyor' gibi bir algı yaratılmak isteniyor. Sözde örgüt yöneticileri, 'Giderseniz cezaevinden çıkamayacaksınız, öldürüleceksiniz. Orada sadece işkence ve dayak var' diyerek propaganda yapıyor. Bu söylemler baştan sona yalan. Burada gördüğüm muameleyi başka yerde görmediğimi söyleyebilirim."

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