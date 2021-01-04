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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı: Gabar Dağı bölgesin 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, ''Şırnak merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu’nın detaylarını paylaştı.
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu’nın detaylarını paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta Gabar Dağı bölgesinde gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, Yıldırım-1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait birçok mühimmatın da ele geçirildiğini açıkladı.

DHA
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu’nın detaylarını paylaştı.

İçişleri Bakanlığının operasyon hakkında yaptığı açıklamaya göre, Şırnak merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait bir çok mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

DHA
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu’nın detaylarını paylaştı.
  • Operasyon kapsamında ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri ise şöyle:
  • "5 adet rpg-7 antitank mühimmatı, 1 adet ısı güdümlü roket mühimmatı, 1 adet 60’lık havan namlusu, 6 adet 60’lık havan mühimmatı, 6 adet savunma el bombası, bin 500 adet 7.62 AK-47 mühimmatı, bin 300 adet uçaksavar mühimmatı, bin 400 adet PKM Bixi mühimmatı, 2 adet AK-47 şarjörü, 40 adet doçka mühimmatı, 1 adet dürbün, 1 adet lazermetreli dürbün ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi."

DHA

Bölgede operasyon devem ediyor.

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