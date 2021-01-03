Gündem MSB Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

MSB: Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, ''Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

Ayrıntılar geliyor...

MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB duyurdu: Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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