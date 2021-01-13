İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;
Teslim olan örgüt mensuplarının 2010 ile 2014 yıllarında örgüte katıldıkları, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.
2021’de ikna yoluyla PKK/KCK Terör Örgütü'nden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 3️⃣’e yükselmiş oldu.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Teslim olan örgüt mensuplarının 2010 ile 2014 yıllarında örgüte katıldıkları, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Bakanlığımız koordinesinde, @EmniyetGM ve @Jandarma tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK Terör Örgütü'nden kaçan 2️⃣ örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. +
Bakanlığımız koordinesinde, @EmniyetGM ve @Jandarma tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK Terör Örgütü'nden kaçan 2️⃣ örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. +— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) January 13, 2021
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