Gündem İçişleri Bakanlığı İkna çalışmaları sonucu 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ''İkna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
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İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

Ayrıntılar geliyor...

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