İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamalara uymayan 35 bin 544 kişi hakkında işlem yapıldı

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05:00 itibariyle sona erdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 4-11 Ocak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu tarihlerde kısıtlamayı ihlal eden 35 bin 544 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;

"4 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 8 Ocak Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 11 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 35 bin 544 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır."