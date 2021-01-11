Gündem İçişleri Bakanlığı Kısıtlamalara uymayan 35 bin 544 kişi hakkında işlem yapıldı
İSTANBUL

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Kısıtlamalara uymayan 35 bin 544 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamalara uymayan 35 bin 544 kişi hakkında işlem yapıldı

Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05:00 itibariyle sona ererken İçişleri Bakanlığı ise 4-11 Ocak'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 35 bin 544 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05:00 itibariyle sona erdi.
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05:00 itibariyle sona erdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 4-11 Ocak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu tarihlerde kısıtlamayı ihlal eden 35 bin 544 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;

"4 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 8 Ocak Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 11 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 35 bin 544 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır."

56 saatlik kısıtlama sona erdi yollar hareketlendi
FOTOĞRAF 12
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarıyla sona erdi.
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İstanbul’da uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05:00 itibariyle sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımında vatandaşların hareketliliği başladı.
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Sabahın erken saatlerinde vatandaşların araçlarıyla trafiğe katılımı görülürken vatandaşlar metrobüs ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanmaya başladı.
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56 saatlik kısıtlama sona erdi yollar hareketlendi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarıyla sona erdi. Cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik başladı.
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