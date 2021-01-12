İçişleri Bakanı Soylu: Eren Operasyonları'na Tendürek'ten başladık. ​

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 2020'de, 15 Temmuz'un en genç Şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın anısına başlatılan Yıldırım Operasyonları'nın tamamlandığını söyleyen Bakan Süleyman Soylu, Tendürek'te Eren Operasyonları'nın başladığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
''Terör örgütünü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları'na, Tendürek'ten başladık.''
Terör Örgütü'nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik.
Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık.
EREN OPERASYONLARI'na,
Tendürek‘ten başladık 🇹🇷 https://t.co/WXuiHl65oI
Terör Örgütü'nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik.