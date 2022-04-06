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Gündem İçişleri duyurdu Eren-Kış 24 operasyonu başladı
ANKARA

İçişleri duyurdu: Eren-Kış 24 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı, Batman'da 677 personelin katılımıyla Eren-Kış 24 Şehit Jandarma Uzan Çavuş Cemil Turan operasyonu başlatıldığını duyurdu.

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İçişleri duyurdu: Eren-Kış 24 operasyonu başladı
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KK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman İlinde “EREN KIŞ-34 (BATMAN-GÖMÜK) ŞEHİT J.UZM.ÇVŞ. CEMİL TURAN” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (677) personel (41) operasyonel tim görev alıyor.

'İnançlı ve kararlı şekilde devam ediyor'

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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