Eren Kış 22 operasyonu başladı

Sınır ötesinde teröristlere adeta nefes aldırmayan Türk güvenlik güçleri, yurt içinde de huzuru bozmaya çalışanların izini sürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Eren Kış Operasyonları kararlılıkla sürdürülüyor.

20 TERÖRİST ETKİSİZ, 350 NOKTA EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonların bilançosu paylaşıldı.

Açıklamada, "Eren Kış Operasyonları kapsamında bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi, 350 sığınak, depo, barınak imha edildi." denildi.