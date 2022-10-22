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ANKARA

İçişleri duyurdu: Yunanistan'dan düzensiz göçmenlere elektrikli işkence

İçişleri Bakanlığı, Muğla açıklarında 15 düzensiz göçen kurtarıldı, bilinci kapalı olan bir kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yakalanan göçmenlerin değerli eşyaları alındıktan sonra kelepçelenerek darp edildiği öğrenildi. Göçmenler ifadelerinde; götürüldükleri ve kötü muameleye maruz bırakıldıkları yerde kendi gruplarından olmayan ve Türkçe konuşan bir şahsın daha bulunduğunu, bu şahsın vücuduna elektrik verilmek suretiyle işkence yapıldığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İçişleri duyurdu: Yunanistandan düzensiz göçmenlere elektrikli işkence
Yunanistan'ın işkence ederek ittiği göçmenleri Türk güvenlik güçleri kurtardı.

İçişleri Bakanlığı, Muğla açıklarında 15 düzensiz göçen kurtarıldı, bilinci kapalı olan bir kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yakalanan göçmenlerin değerli eşyaları alındıktan sonra kelepçelenerek darp edildiği öğrenildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "22 Ekim 2022 tarihinde saat 04.09’da, Muğla ili Bodrum ilçesi Karaada açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) sevk edilmiştir.

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'TÜM DEĞERLİ EŞYALARI ALINDI'

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, göçmenler arasında yer alan bilinci kapalı 1 şahsın vücudunda darp izleri olduğu tespit edilmiştir. 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edilen şahsın yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bilgisi alınmıştır. Kurtarılan göçmenlerden edinilen ilk bilgilerden; 20 Ekim 2022 tarihinde Yunanistan’a (İstanköy adası) geçtikleri, burada Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yakalandıkları, değerli eşyalarının alındığı, ellerinin kelepçelenerek darp edildikleri öğrenilmiştir. Göçmenler ifadelerinde; götürüldükleri ve kötü muameleye maruz bırakıldıkları yerde kendi gruplarından olmayan ve Türkçe konuşan bir şahsın daha bulunduğunu, bu şahsın vücuduna elektrik verilmek suretiyle işkence yapıldığını ve kendi grupları ile birlikte can salına bindirilerek Türk karasularına geri itildiklerini beyan etmişlerdir.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kimlik tespit çalışmaları neticesinde hayatını kaybeden şahsın aranıyor kaydı bulunan Türk şahıs olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahsın ölüm nedeninin tespiti maksadıyla otopsi çalışmaları devam etmektedir. Olay ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır

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