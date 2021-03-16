İçişleri'nden yarın için yoğun denetim uyarısı

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, ülke genelinde yarın 300 bin denetim personelinin katılımıyla gün boyu sürecek yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyeti uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, ülke genelinde yarın 300 bin denetim personelinin katılımıyla gün boyu sürecek yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyeti uygulanacak.
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