Gündem Dışişleri Bakanlığından Rusya açıklaması İş birliğimizin devam edeceğine inanıyoruz
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması: İş birliğimizin devam edeceğine inanıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya'nın diyalog ve iş birliğini sürdürdüğünü belirterek, "Bu iş birliği anlayışının önümüzdeki dönemde de ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel barış, istikrar ve refaha katkı yapacak şekilde devam edeceğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, TBMM Hükümeti ile Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti arasında 16 Mart 1921'de imzalanan 'Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

"İstikrara katkı yapacak şekilde devam edeceğine inanıyoruz"

Açıklamada, "Türkiye ve Rusya Federasyonu, günümüzde ikili ve bölgesel düzeyde diyalog ve iş birliğini sürdürmektedir. Bu iş birliği anlayışının önümüzdeki dönemde de ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel barış, istikrar ve refaha katkı yapacak şekilde devam edeceğine inanıyoruz" denildi.

  • Ortak tarihe "Moskova Antlaşması" olarak geçen söz konusu belgenin, Türk-Rus ilişkilerinde önemli bir yeri bulunduğuna dikkat çekilerek, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşundan bir yıl sonra imzalanan bu antlaşmanın dönemin şartları içinde taşıdığı siyasi önemin yanı sıra bugüne kadar geçerliliğini koruyan hukuki sonuçlar da doğurduğu belirtildi.

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