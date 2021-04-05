Gündem İddialar mezar açtırdı Gelini tarafından kötü muamele edildiği iddia edilmişti
MANİSA

İddialar mezar açtırdı: Gelini tarafından kötü muamele edildiği iddia edilmişti

Manisa’nın Selendi ilçesinde 24 gün önce vefat eden yaşlı kadının mezarı, gelini tarafından maruz kaldığı kötü muamelenin görüntülerinin ortaya çıkması üzerine açılarak gerekli inceleme yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haber Merkezi İHA
İddialar mezar açtırdı: Gelini tarafından kötü muamele edildiği iddia edilmişti
Foto: Arşiv.

Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak 24 gün önce vefat eden 88 yaşındaki F. A. isimli kadının ölümünden önce gelini tarafından kötü muameleye maruz kaldığı ve doktorun öleni muayene etmeksizin defin belgesi düzenlemesi üzerine vefat eden F. A.’nın mezarının incelenmek üzere açıldığını bildirdi.

  • Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
  • "04.04.2021 günü ulusal kanallarda yayınlanan haberlerde bahsi geçen F.A. isimli vatandaşımız 24 gün önce vefat etmiştir. Vefat eden F.A. isimli 88 yaşındaki kadının ölümden önce gelini 61 yaşındaki gelini F.A. tarafından kötü muameleye maruz kaldığına dair video görüntüleri olması ve doktorun öleni muayene etmeksizin defin belgesi düzenlemesi iddiaları nedeniyle F. A.’ya ait mezar 03.04.2021 günü saat 08.00’de açılarak, şahsa ait naaş cenaze nakil aracına koyularak gerekli incelemelerin yapılması için İzmir Adli Tıp kurumuna sevk edilmiştir."

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