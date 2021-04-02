Gündem Aksarayda kayınpeder dehşeti Gelinini öldürüp dört yeğenini yaraladı
AKSARAY

Aksaray’da kayınpeder dehşeti: Gelinini öldürüp dört yeğenini yaraladı

Aksaray’da 89 yaşındaki bir adam, miras meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada gelinini bıçaklayarak öldürdü, 4 yeğenini de bıçakla ve bastonuyla darp ederek yaraladı.

Haber Merkezi İHA
Aksaray’da kayınpeder dehşeti: Gelinini öldürüp dört yeğenini yaraladı
Mirasın paylaşımını konuşurken taraflar arasında tartışma sonrası bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Laleli Mahallesi 4565 Sokak 10 numaralı ikamet önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 89 yaşındaki Cemal Ç., gelini Döndü Çınar (45) ve yeğenleri Muammer Ç. (52), Süleyman Ç. (18), Mustafa Ç. (55) ve Gülsever E. (65) ile miras paylaşımı için evlerinde buluştu. Mirasın paylaşımını konuşurken taraflar arasında tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sokağa taştı.

Cemal Ç., eline geçirdiği sopa ve bıçakla yeğenleri ve gelinine saldırdı. Olayda yaşlı adamın gelini Döndü Çınar ile yeğenleri Süleyman Ç. ve Muammer Ç. bıçakla yaralandı. Hızını alamayan yaşlı adam Mustafa Ç. ve Gülsever E.’yi de bastonuyla darp ederek yaraladı.

İHA

Mahalle sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Adrese sevk edilen polis ekipleri kavgayı ayırırken, sağlık görevlileri de yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

İHA

Tedavi altına alınan yaralılardan Döndü Çınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bıçakla yaralanan Süleyman Ç. ve Muammer Ç.’nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bastonla darp edilen Mustafa Ç. ve Gülsever E.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri ile birlikte evde ve sokakta inceleme ve araştırma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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