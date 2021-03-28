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ADANA

Kahramanmaraş’ta kaybolan Celal Baydemir'in cesedi Adana’da bulundu

Kahramanmaraş’ta kaybolan gencin cesedi Adana’da bulundu

Kahramanmaraş’ta iki gündür kayıp olan gencin cesedi, Adana’daki Seyhan Baraj Gölünde bulundu. İlk incelemede gencin vücudunda herhangi bir dış müdahale olmadığı görüldü.

Haber Merkezi İHA
Kahramanmaraş’ta kaybolan Celal Baydemirin cesedi Adana’da bulundu
Kahramanmaraş’ta kaybolan Celal Baydemir'in cesedi Adana’da bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesi, Seyhan Baraj Gölü kenarında bulunan bir restoranda çalışan bir genç kadın, gölde ceset görünce durumu polise haber verdi. Olay yerine gelin polis ekibi, olay yerine dalgıç istedi. Gelen dalgıç polisler cesedi gölden karaya çıkardı.

Yüz tanıma sistemiyle kimliği tespit edildi

Üzerinde kimlik çıkmayan şahsın kimliğini belirlemek için polis cesedin fotoğrafını çekip yüz tanıma sistemiyle belirlemek için çalışma yaptı.Kısa sürede yüz tanıma sisteminden yapılan eleştirmede şahsın Celal Baydemir (27) olduğu iki gün önce Kahramanmaraş’tan kayıp başvurusu yapıldı belirlendi.

İlk incelemede gencin vücudunda herhangi bir dış müdahale olmadığı görüldü.

Ancak cesedin üzerinde boğazına indirilmiş maskesi olması da dikkat çekti. Gencin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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