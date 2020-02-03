Gündem İdlibde Rejim unsurlarının alçak saldırısında 5 askerimiz ile bir sivil personelimiz şehit oldu
ANKARA

İdlib'de Rejim unsurlarının alçak saldırısında ​5 askerimiz ile bir sivil personelimiz şehit oldu

İdlib'de Rejim unsurlarının alçak saldırısında 5 askerimiz ile bir sivil personelimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerimizin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerimizin de yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yeni yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan bir askerimiz ile bir sivil personelimizin daha şehit olduğunu belirtildi.

Haber Merkezi AA DHA
4 askerimiz şehit oldu.
4 askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İdlib'de 4 askerin şehit olduğu biri ağır 9 askerin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1'i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

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Bir asker, bir sivil personelimiz daha şehit oldu

MSB, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında yaralanan bir asker ile bir sivil personelin daha şehit olduğunu açıkladı.

bakanlıktan yapılan yeni açıklamada, "Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır" denildi.

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