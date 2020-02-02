Suriye’de karşı taarruz

Suriye Milli Ordusu (SMO), Bab güneyinde Rusya ve Esed kontrolündeki Tadif beldesine girdi. Burada Rus askerlerinin kullandığı binaları temizleyen SMO güçleri, onlarca rejim milisini etkisiz hale getirerek Tadif’ten batıdaki Tel Rıfat yönüne doğru ilerlemeye başladı. Stratejik beldenin hemen güneyinde bulunan Kuveyris Hava Üssü de Grad füzeleriyle yoğun şekilde bombalandı. Halep ile Bab arasında bulunan bu üste Rusların çok sayıda helikopter ve uçağı bulunuyor. Buradaki hava araçlarının bombalı operasyonda zarar gördüğü belirtiliyor. Rus ordusu geçtiğimiz yıllarda bu üssü Pantsir ve S-200 hava savunma sistemleriyle donatmıştı. Taarruz sonrası Tadif’i boşaltan rejim ve Rus askerlerinin güney bölgelere çekildiği öğrenildi.

Onlarca Fırtına obüsü, zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı müdahale araçları İdlib-Halep bölgesindeki cephe hatlarına sevk edildi.

İDLİB’DE YENİ HAMLE

Katliamların yaşandığı İdlib’de ise Türkiye destekli muhalifler, işgalcilere yönelik yeni bir taarruza hazırlanıyor. Rejim ve İranlı teröristlerin Rus hava desteğiyle Maar’ed Numan’ı önceki gün ele geçirmesi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri kentte yeni askeri hamlelere girişti. Maar’ed Numan ilçesinin kuzeyindeki Serakib’e çıkan bütün yollar Türk askerleri ve muhaliflerce kesildi. Bölgede yeni kontrol noktaları oluşturuldu. Rus ve rejim bombardımanıyla insansızlaştırılmak istenen bölgede Türkiye, sınır hattına yönelen yeni göç dalgalarına izin vermeyecek. Suriyeli muhalifler, İdlib-Halep arasındaki cephe hatlarına konvoylar halinde intikal etti. Türkiye’den o bölgeye zırhlı araç sevkiyatı da son bir haftadır hızlandı. Komando taşıyan Kirpi tipi zırhlı personel taşıyıcıların dışında, zırhlı müdahale aracı ve iş makineleri de İdlib-Halep hattına gönderiliyor.

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Bölge haritası

HALEP ÇEVRESİ KAYNIYOR

İdlib doğusundaki cephe hattında rejim milisi ve İranlı teröristlerden çok sayıda ölü olduğu belirtilirken, rejimin kullandığı tünellerin ele geçirilme görüntüleri muhaliflerin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Esed güçleri bu takviye asker gönderdiği noktalar ise muhalifler tarafından bomba yüklü zırhlı araçlarla hedef alındı. Özellikle Halep kuzeydoğusunda Afrin’e açılan kapı niteliğindeki Nubl-Zehra bölgesi bu tür patlamalarla sarsıldı. Bölgede Nubl-Zehra ile birlikte Tel Rıfat beldesi de Rusya ve PKK’lı teröristlerce ortak şekilde kullanılıyor. Sahada hareketlilik Fırat doğusunda da sürdü. Sınır bölgesindeki obüsler, Rasulayn güneyindeki PKK mevzilerini dün yoğun şekilde bombaladı.

Rusların bir aylık katliam raporu

İdlib güneyindeki Eriha ilçesi Rus saldırıları sonrası harabeye dönüştü.

Suriye Müdahale Koordinatörlüğü, Beşşar Esed rejimi güçleri ve destekçisi Rusya’nın İdlib’e yönelik geçen ayki saldırılarında 188 sivilin öldüğünü bildirdi. İdlib’de göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünce yayımlanan raporda, Esed rejimi güçleri ve destekçisi Rusya’nın İdlib’e yönelik ocak ayındaki bombardımanlarında 64’ü çocuk 188 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında iki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) çalışanı ve bir de sağlık görevlisinin yer aldığı belirtildi. Rejim ve Rusya’nın bölgeye yönelik geçen ayki saldırılarında 28 okul, 7 çadır kent, 11 sağlık tesisi, 9 pazar yeri, 19 ibadethane, 5 sivil savunma merkezi, 3 su ve 2 elektrik santrali, 4 fırın hedef alındı.

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ANLAŞMALAR ÇÖP

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam’daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 ‘gerginliği azaltma bölgesi’ oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti. Rusya’nın, Türkiye ile 17 Eylül 2018’de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1800 civarında sivil can verdi.

ABD iki üssü genişletiyor

İdlib’in Serakib beldesinde tüm yollar TSK ve muhaliflerce kapatıldı.

Suriye’nin kuzeydoğusuna haftalardır lojistik ve askeri ekipmanlar gönderen ABD güçleri, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgede bulunan en büyük iki üssünü genişletmeye başladı. Suriye’de petrol sahalarında varlığını sürdüren ABD güçleri, yakın zamanda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlara Irak üzerinden lojistik ve askeri ekipmanlar sevk etmişti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusu, Deyrizor ve Haseke illerinde bulunan en büyük iki üssünü genişletmek için harekete geçti. ABD’nin Suriye’deki en büyük üssü Deyrizor Ömer petrol sahasında yer alırken, ikinci en büyük üssü Tel Beyder ise Haseke’nin kuzeybatısında bulunuyor.

ARAZİ SATIN ALDILAR

Ömer sahasındaki üs genişletme kapsamında çok sayıda iş makinesi, üssün yanındaki alanda çalışmalarını sürdürüyor. Tel Beyder’deki çalışmalar kapsamında ise ABD güçleri, ilk olarak üssünün yanındaki araziyi satın aldı. İnşaat malzemeleri ve araçları taşıyan çok sayıda kamyon, yakın zamanda üsse girerek çalışmalara başladı. Kaynaklar, ABD’nin üs genişletme çalışmalarına terör örgütü YPG/PKK’nın yardımıyla başladığını belirterek çalışmaların Rusya-ABD gerginliğin tırmanmasıyla eş zamanlı olduğuna dikkati çekti. ABD askerleri geçen ay, Haseke ilindeki Rümeylan petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu dört kez kesmiş ve geri dönmelerine sebep olmuştu. Suriye’de Amerikan askerlerinin bulunduğu 11 ayrı üs bulunuyor.