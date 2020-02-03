Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama: 35 Suriyeli etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8’inci toplantısı nedeniyle bugün Ukrayna’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kalleş saldırıda şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye saldırının cevabını misliyle vermiştir, vermeye devam ediyor. Operasyonlarımızı sürdürmekte kararlıyız. Saldırılarla kararlılığımızı sınamaya çalışanlar hata yapıyor.

Ukrayna ile ilişkilerimiz birçok alanda gelişme kaydediyor. Turizmde her sene rekor kırıyoruz. 2019'da lkemize gelen turist sayısı 1,5 milyonu buldu.

Ülkemiz karşılaştığı onca badireye rağmen ihracatçılarımız destan yazmaya devam ediyor. Ukrayna ile ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Kırım Türklerinin durumunu sıkıntılarını yakından takip ediyoruz. Ukrayna makamları ile de bu durumları sık sık ele alıyoruz.

Karşı taraftan 30-35 Suriyeli etkisiz hale getirildi

Harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta operasyonun hedefleri arasında. İlk belirlemelere göre 30-35 civarında Suriyeli ekibin içerisinde etkisiz hale getirildi. Sessiz kalmamız mümkün değil, cevabını veriyoruz. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz.

Trump'ın Sözde Orta Doğu Planı

Bunun işgal planı olduğunu, barış planı olmadığını açıklamıştım. Metinde Filistin tarafı kısmının hepsi aldatmacadır, metinde 'Filistin tarafı...kabul etmeli' diyor.

Dün Hamas'ın lideriyle İstanbul'da görüşmemi yaptım. Filistin'in dışında ne kadar Filistinli varsa artık oraya gidemeyecek bu bir cinayet. Filistin'de ABD büyükelçiliği açılması, ortak komite oluşturulması... Hepsi yalan. Filistinlilere hakları olanı vermemişlerdir.