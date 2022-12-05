Gündem İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kazanın ardından yaşanan panik anları kameraya yansıdı
İSTANBUL

İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kazanın ardından yaşanan panik anları kameraya yansıdı

İstanbul Eyüpsultan'da sabah saatlerinde bir İETT otobüsü tramvay ile çarpıştı. 4'ü ağır 19 kişinin yaralandığı kazanın ardından ağır hasar alan tramvayın içinde yaşanan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kazanın ardından yaşanan panik anları kameraya yansıdı
Eyüpsultan'da İETT otobüsü ve tramvay çarpıştı.

İstanbul Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. Otobüste yer alan vatandaşlar, otobüsün çok hızlı bir şekilde tramvay yoluna girdiğini ve daha sonra duramadığını söyledi.

"OTOBÜS BİRDENBİRE GİRDİ"

Yaralı bir vatandaş, "Otobüs birdenbire girdi. Bir anda bir ses geldi. Herkes yerle bir oldu. Otobüs Cebeci tarafına gidiyordu. Suriyeli çocuk vardı, başı yarıldı. Onu da ben çıkardım otobüsten." açıklamasında bulundu.

Kazanın ardından hasar alan otobüs ve tramvayda yaşanan panik anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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