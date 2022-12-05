Gündem Alibeyköyde tramvay ile İETT çarpıştı Korkunç kaza kamerada
İSTANBUL

Alibeyköy'de tramvay ile İETT çarpıştı: Korkunç kaza kamerada

Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralanırken otobüste sıkışan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı, vatmanın ise test işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Alibeyköyde tramvay ile İETT çarpıştı: Korkunç kaza kamerada
İstanbul'da korkunç kaza

İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Tramvayın çarptığı otobüsteki yolcular yaralandı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

KAZA ANI KAMERADA

Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada
OYNAT 00:35
Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada
İstanbul Eyüpsultan'da tramvay ve İETT otobüsü çarpıştı. Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tahliye edilirken, kaza nedeniyle 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle tramvay raydan çıkarken otobüs de yoldaki başka bir araca çarptı. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. İETT otobüsünde sıkışan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'da feci kaza: Tramvay İETT ile çarpıştı
OYNAT 01:28
İstanbul'da feci kaza: Tramvay İETT ile çarpıştı
İstanbul Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tramvayın çarptığı otobüsteki yolcular yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 'T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır' denildi.

VALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Alibeyköy Tramvay Durağı’nda meydana gelen trafik kazasında maalesef 33 hemşehrimiz yaralandı.

Tedavileri devam eden hemşehrilerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum.

ALKOL VE UYUŞTURUCU TESTİ YAPILDI

Alibeyköy’de yaşanan kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı, vatmanın ise test işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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