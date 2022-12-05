Alibeyköy'de tramvay ile İETT çarpıştı: Korkunç kaza kamerada

İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı.
Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Tramvayın çarptığı otobüsteki yolcular yaralandı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza nedeniyle tramvay raydan çıkarken otobüs de yoldaki başka bir araca çarptı. Kazada 4'ü ağır 19 kişi yaralandı. İETT otobüsünde sıkışan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
VALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Alibeyköy Tramvay Durağı’nda meydana gelen trafik kazasında maalesef 33 hemşehrimiz yaralandı.
Tedavileri devam eden hemşehrilerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum.
Bu sabah Alibeyköy Tramvay Durağı’nda meydana gelen trafik kazasında maalesef 33 hemşehrimiz yaralandı.
Tedavileri devam eden hemşehrilerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum.#GeçmişOlsun
Bu sabah Alibeyköy Tramvay Durağı’nda meydana gelen trafik kazasında maalesef 33 hemşehrimiz yaralandı.
ALKOL VE UYUŞTURUCU TESTİ YAPILDI
Alibeyköy’de yaşanan kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı, vatmanın ise test işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.