Tramvay kazasından inanılmaz kurtuluş: Kulübe üzerine yıkıldı

Alibeyköy’de içinde yolcuların bulunduğu 34 TP 7116 plakalı İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken kaza oldu. İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen İETT otobüsü yol kenarındaki bir kulübeye çarptı. O sırada otoparkta görevli bulunan Selahattin Şahin kulübenin içindeydi. Kulübe üzerine yıkıldı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Şahin, enkazın altından ayakta çıktı. Şahin 4’ü ağır 19 kişinin yaralandığı kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

OYNAT 00:35 Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada İstanbul Eyüpsultan'da tramvay ve İETT otobüsü çarpıştı. Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tahliye edilirken, kaza nedeniyle 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. BiP'te paylaş

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Dehşet anlarını anlattı

Kaza anını anlatan Selahattin Şahin, "Kulübenin içindeydik. Bir anda otobüs kulübeye vurunca deprem oluyor zannettik. Bir anda korktuk. Metro otobüsü ikiye bölmüş. Biz dışarıya fırladık. Şükürler olsun bir şeyimiz yok. Yaralılar vardı. Çok korktuk. Şoku hala atlamadık. Kıl payı ile kurtardık. Kaza sonrasında bir anda burası doldu. Otobüste bağıran çağıranlar insanları indiriyorlar. Yaralılar hastaneye kaldırıldı" dedi.

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GÜNDEM Tramvay ile İETT çarpıştı: Korkunç kaza kamerada