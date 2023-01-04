İhlal görülmedi: Ceza ve tutukevlerinde talepler karşılanıyor

​Modernize edilen ceza ve tutukevlerinde hükümlü ve tutukluların beklenti ve talepleri daha rahat karşılanıyor.

Modernize edilen ceza ve tutukevlerinde hükümlü ve tutukluların beklenti ve talepleri daha rahat karşılanıyor. Bu durum, TBMM raporlarına da yansıdı. Hükümlü ve Tutukluların Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, Silivri Ceza İnfaz İnceleme Raporu’nu tamamladı. 36 sayfadan oluşan raporda özetle şu hususlar yer aldı: Silivri 3 Numaralı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlüler, ilk girişte çıplak arama olarak da bilinen detaylı aramanın yapılmadığını kaydetti. Kurum müdürüne ulaşmakta herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtti. İş yurdu tekstil atölyesinde çalıştıklarını, günlük yevmiyenin 30 TL olduğunu da ifade ettiler.

BEBEKLERE EK GIDA

Silivri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü ve tutuklular ise, yemekler konusunda genel sıkıntı çekmediklerini, çocuklarına süt ve mama verildiğini, bebeklere de ek gıda verildiğini belirtti.

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