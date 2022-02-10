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ANKARA

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri 2021'de yükseldi

İhracat birim değer endeksi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9.5, ithalat birim değer endeksi yüzde 25.4 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2021 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
İhracat ve ithalat birim değer endeksleri 2021de yükseldi
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İhracat birim değer endeksi aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 yükseldi. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15.9, yakıtlarda yüzde 57.7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4.8 artış kaydetti.

İhracat birim değer endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 9.4 yükseldi. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9.5 artış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 25.7 yükseldi. Endeks önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 21.7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 45.1, yakıtlarda yüzde 112.7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11.4 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 31.2 yükseldi. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25.4 artış kaydetti.

- İhracat miktar endeksi 2021'de yüzde 21.7 arttı

İhracat miktar endeksi Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.1 arttı. Endeks önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 18.6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3.1, yakıtlarda yüzde 25 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16.5 artış kaydetti.

İhracat miktar endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 15.1 yükseldi. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21.7 artış gösterdi.

İthalat miktar endeksi Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 3.3 artış gösterdi. Endeks önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0.2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde sekiz, yakıtlarda yüzde 22.2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde yedi yükseldi.

İthalat miktar endeksi 2021 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 5.7 geriledi. Endeks, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1.3 azalış gösterdi.

- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Kasım 2021'de 151 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5.2 artarak, aralıkta 158.9'a çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Aralık 2020'de 137.4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 17.1 artarak, Aralık 2021'de 160.8 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre kasımda 114.8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0.8 artarak, aralıkta 115.8'e yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Aralık 2020'de 119.9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3.3 artarak, 2021 Aralık ayında 123.9 olarak belirlendi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Aralık 2020'de 97.6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 14.8 puan azalarak Aralık 2021'de 82.8 olarak kayıtlara geçti.

Dış ticaret haddi, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 16.1 puan azalarak 81.1 oldu. 2021 yılında ise önceki yıla göre 12.5 puan azalarak 85.9'a geriledi.

İhracat ikliminde iyileşme sürüyor
EKONOMİ
İhracat ikliminde iyileşme sürüyor

10 yıl vadeli ucuz kredi: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, iş dünyası nefes alacak
FOTOĞRAF 18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalara 60 milyar TL'lik kefalet limiti açıldı.
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Hükümet, iş dünyasını rahatlatacak Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle sağlanacak, toplam 60 milyar TL'ye ulaşacak ucuz ve uzun vadeli kredi paketi hazırlıklarını tamamladı.
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KGF teminatlı pakete kamu ve özel bankaların tamamı katılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin hafta sonu detayları açıklaması bekleniyor.
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ANINDA NAKİT PARA<br><br><br>KGF teminatıyla sağlanacak krediler üç ayrı pakette kullandırılacak. Yatırım destek paketi, kalkınma planlarındaki öncelikli sektörlerden başlayarak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalara verilecek. Döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'ler ihracat destek paketinden yararlanacak.
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KOBİ'lerin işletme harcamalarını gidermeleri için kartlı ödeme desteği sunulacak. Bankalar bu konuda altyapıyı hazırladı. Kartlı ödeme desteği, kredili mevduat hesabı yani KMH gibi vadesiz mevduat hesabına tanımlanacak.
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Sabah'ta yer alan habere göre esnaf ve KOBİ'lere limiti önceden belirlenmiş ve hesabına tanımlanmış nakit para desteği sunulacak. Böylece, acil nakit ihtiyaçları yeni destek paketiyle karşılanabilecek.
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Yeni destek paketlerinde faiz oranlarıyla ilgili çalışma da yapıldı. Bankalar, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)+1.5 puan önerisinden bulundu. Şu anda TLREF faizi yüzde 14.5. Bunun üzerine 1.5 puan daha eklendiğinde verilecek destek paketlerinde kredi faizleri yüzde 16 olacak.
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Bu da şu anda piyasadaki yatırım ve işletme kredisi faizlerinin 10 puan altında. Halen birçok bankada ticari kredi fraizleri yüzde 26-27 bandında seyrediyor.
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VADE 10 YIL PLANLANDI<br><br><br>Edinilen bilgilere göre, işletme ve yatırım kredileri şeklinde planlanan paketle iş dünyasına uzun vadeli TL cinsi kredilerle nefes aldırılacak. Kredilerin vadesinin 8 ila 10 yıl olması düşünülüyor. Bankacılar, yatırım kredilerinde 1 yıl anapara ödemesiz dönem getirileceğini belirtiyor.
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İŞ DÜNYASI MEMNUN<br><br>İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kredi Garanti Fonu kefaleti ile 60 milyar TL'lik 3 yeni destek paketinin, üretici ve ihracatçı şirketlere önemli katkı sağlayacağını belirterek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yapan şirketlere desteklerin devamının çok önemli olduğunu vurguladı.
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni desteklerin piyasalara olumlu yönde etki edeceğine inandıklarını aktararak, \"Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılması hedeflenen 60 milyar TL'lik 3 yeni destek paketiyle firmalarımıza büyük bir kolaylık sağlanmış olacak. Aynı zamanda özellikle tarımsal destekleme bütçesinin 29 milyar TL'ye çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. MÜSİAD olarak üretim alanlarının güçlendirilmesini önemsiyoruz.\" ifadelerini kullandı.<br><br>
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KREDİ GARANTİ FONU (KGF) NEDİR?<br><br><br>Öncelikle Kredi Garanti Fonu (KGF) nedir? KGF’nin internet sitesinde bu konuyla ilgili şu bilgi veriliyor: KGF, 1991 yılında kurulmuş olup, 14 Temmuz 1993 tarih, 934496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kuruluş organizasyonunu tamamlayıp ilk kefaletini 1994 yılında vererek faaliyetlerine başlamıştır. KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır.
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KGF KREDİ VERİR Mİ?<br><br><br>Kredi Garanti Fonu bir kefalet kuruluşudur. Yani görev tanımında kredi tahsisi hususu yer almamaktadır. Ancak işletmeler lehine kefil olmak suretiyle Bankalardan kredi kullanımını kolaylaştırmaktadır.
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KGF’DEN KİMLER YARARLANABİLİR?<br><br><br> KGF, (KOBİ) ve KOBİ dışı işletmelerin, “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlar. KOBİ tanımını haiz olan diğer işletmeler gibi esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları, tarımsal işletmeler ile çiftçiler de KGF kefaletinden yararlanabilmektedir.
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Hazine destekli kefaletler özelinde ihracatı veya döviz kazandırıcı faaliyeti olan firmaların Bankalar aracılığıyla Eximbank’a yönelik veya Banka kaynağından kullandırılacak TL YP kredilerine yönelik kredi taleplerine %100’e kadar kefalet sağlanmaktadır.<br><br>
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KGF KREDİSİ ÖDENMEZSE NE OLUR?<br><br><br>KGF’nin internet sitesinde KGF kredisi ödenmezse ne olur sorusu şöyle yanıtlanıyor: İşletmenin krediyi ödeyememesi durumunda banka KGF’den tazmin talebinde bulunur. KGF, tazmini karşılamak suretiyle kefaletten doğan sorumluluğunu yerine getirir. İşletme ve kefilleri aleyhine, banka ile birlikte yasal işlemler başlatılarak kanuni takip yoluyla alacak tahsil edilir.
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10 yıl vadeli ucuz kredi: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, iş dünyası nefes alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurmuştu. İstihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme, yatırım kredileri vermeye yönelik Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli paket ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Reel sektöre nefes aldıracak 60 milyarlık KGF kredi paketi hazır. Bankalar, 10 yıl vadeli, 1 yıl ödemesiz dönemli, yüzde 16 faizle iş dünyasına TL kredisi verecek. Peki Kredi Garanti Fonu nedir? Kredi Garanti Fonundan kimler yararlanabilir?
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