İhsan Aktaş Yedili Masa'nın kan kaybedeceğini söyledi: DEVA ve Gelecek Partisi'nin açık kalamayacağına dair öngörüm var

Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçimlere CHP ile girmenin bir hata olduğunu söyleyip, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diye konuştu. İYİ Parti ile pazarlık yaptığını da anlatan Davutoğlu, "Her şeyi denedim. Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım dedim. 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım." itirafında bulundu.