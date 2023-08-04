İhsan Aktaş Yedili Masa'nın kan kaybedeceğini söyledi: DEVA ve Gelecek Partisi'nin açık kalamayacağına dair öngörüm var

İhsan Aktaş, DEVA ve Gelecek Partisi'nin açık kalamayacağını söyledi.
Mayıs ayındaki seçimlerde tarihi hezimeti yaşayan Yedili Masa'da sular durulmuyor. Yenilginin bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler ittifak içerisinde varlığını sürdürürken geçtiğimiz gün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklama ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Medyascope'ta açıklamalarda bulunan ittifakın ortaklarından Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söyledi.
"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diyen Davutoğlu, "Her şeyi denedim. İYİ Parti’ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım dedim." ifadelerini kullandı.
"DEVA ve Gelecek Partisi'nin açık kalamayacağına dair öngörüm var"
Davutoğlu'nun bu sözleri ittifak içerisinde esen soğuk rüzgarları daha da kuvvetlendirirken, Gelecek Partisi liderinin söz konusu açıklamalarına ilişkin tvnet ekranlarında Yeni Şafak yazarı İhsan Aktaş dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin tabanından koptuğunu ifade eden Aktaş, "DEVA ve Gelecek Partisi'nin açık kalamayacağına dair öngörüm var. Çünkü; partiler siyasi tabanlarıyla ayakta kalır." dedi.