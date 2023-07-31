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Ahmet Davutoğlu'ndan 'CHP listesinden seçime girmek en son tercihimdi' itirafı: Sağ seçmen oy vermez dedim

Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçimlere CHP ile girmenin bir hata olduğunu söyleyip, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti." diye konuştu. İYİ Parti ile pazarlık yaptığını da anlatan Davutoğlu, "Her şeyi denedim. Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım dedim. 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım." itirafında bulundu.

22:50 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ahmet Davutoğlu, CHP ile ortak listeden seçime girmeleri nedeniyle 'sağ seçmenden' oy alamadıklarını söyledi.

Ahmet Davutoğlu, CHP ile ortak listeden seçime girmeleri nedeniyle 'sağ seçmenden' oy alamadıklarını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Millet İttifakı, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmişti. CHP lideri, adaylığını ilan edebilmek için ittifakın küçük ortaklarına vekillikler dağıtmıştı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden bozgunla ayrılan Kılıçdaroğlu, ittifak ortakları tarafından hedef tahtasına kondu.

Davutoğlu'ndan 'CHP listesinden seçime girmek en son tercihimdi' itirafı: Sağ seçmen oy vermez dedim

Medyascope'ta açıklamalarda bulunan ittifakın ortaklarından Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söyledi.

"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti.
" diyen Davutoğlu,
"Her şeyi denedim. İYİ Parti’ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım dedim."
ifadelerini kullandı.


"10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım"

Sözlerinin devamında CHP listelerinden çıkardıkları 10 vekile değinen Davutoğlu,
"Ben entelektüel, ilmi, akademik, siyasi ve toplumsal bakımdan en büyük fedakarlığı yaptı. 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım."
diye konuştu.

Kılıçdaroğlu tarafından kandırıldığını da itiraf etmişti

Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde Zafer Partisi'ne üç bakanlık ve MİT Başkanlığı'nı vereceği mutabakata ilişkin de itiraf niteliğinde açıklamalar yapmıştı. Mutabakatı basından öğrendiğini ve sonrasında Kılıçdaroğlu'na sorduğunu belirten Davutoğlu, önce
"Yok. Bir bakanlık konuşuldu ama karara bağlanmadı"
dediğini, daha sonra arayarak
"Tekrar baktım, protokol varmış. Bakanlık görüşülmüş"
ifadelerini kullandığını söylemişti.



#Ahmet Davutoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Gelecek Partisi
#Millet İttifakı
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