Ahmet Davutoğlu'ndan 'CHP listesinden seçime girmek en son tercihimdi' itirafı: Sağ seçmen oy vermez dedim

Ahmet Davutoğlu, CHP ile ortak listeden seçime girmeleri nedeniyle 'sağ seçmenden' oy alamadıklarını söyledi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Millet İttifakı, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmişti. CHP lideri, adaylığını ilan edebilmek için ittifakın küçük ortaklarına vekillikler dağıtmıştı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden bozgunla ayrılan Kılıçdaroğlu, ittifak ortakları tarafından hedef tahtasına kondu.
Davutoğlu'ndan 'CHP listesinden seçime girmek en son tercihimdi' itirafı: Sağ seçmen oy vermez dedim
Medyascope'ta açıklamalarda bulunan ittifakın ortaklarından Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söyledi.