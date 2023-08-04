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CHP seçimlere ortak listeyle girdiğine pişman oldu: Yüzde 25 aldık birisi yüzde 7 benim diyor ne kaldı CHP'ye?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, seçimlere ortak listeyle girmenin partilerine büyük kayıp yaşattığını itiraf etti. "Yüzde 25 oy almışız, biri çıkıp diyor ki yüzde 7'si benim. Öbürü diyor yüzde 5'i benim. Ne kaldı koskoca CHP'ye." diyerek isyan eden Özel, "Biz sadece kendi listemizden girseydik, yüzde 25'in üzerinde oy alacaktık. Getirinin üzerinde götürü oldu." ifadelerini kullandı.

00:28 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP'li Özgür Özel, ortak listeyle seçime girdikleri için oy kaybettiklerini söyledi.

CHP'li Özgür Özel, ortak listeyle seçime girdikleri için oy kaybettiklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığına destek vermeleri için Millet İttifakı'nın 'küçük' ortaklarına vekillik dağıtmıştı. Seçime CHP listesinden giren Millet İttifakı partilerinden İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi'nden 39 isim milletvekili seçildi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında, seçimlere CHP ile girmenin bir hata olduğunu söyleyip,
"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti."
diye konuştu. İYİ Parti ile pazarlık yaptığını da anlatan Davutoğlu,
"Her şeyi denedim. Bu sağ seçmen CHP’ye oy vermez beraber olalım dedim. 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım."
itirafında bulundu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin ambargo uyguladığı Halk TV'nin canlı yayınında, seçimlere ortak listeyle girmenin partilerine büyük kayıp yaşattığını itiraf etti.



CHP seçimlere ortak listeyle girdiğine pişman oldu: Özgür Özel'den 'Yüzde 25 aldık birisi yüzde 7 benim diyor ne kaldı CHP'ye' isyanı

"Yüzde 25 oy almışız, biri çıkıp diyor ki yüzde 7'si benim. Öbürü diyor yüzde 5'i benim. Ne kaldı koskoca CHP'ye."
diyerek isyan eden Özel,
"Biz sadece kendi listemizden girseydik, yüzde 25'in üzerinde oy alacaktık. Getirinin üzerinde götürü oldu. Biz çok ciddi bir kayba uğradık."
ifadelerini kullandı.




#Özgür Özel
#CHP
#Ahmet Davutoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
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