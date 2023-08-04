CHP seçimlere ortak listeyle girdiğine pişman oldu: Yüzde 25 aldık birisi yüzde 7 benim diyor ne kaldı CHP'ye?

CHP'li Özgür Özel, ortak listeyle seçime girdikleri için oy kaybettiklerini söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığına destek vermeleri için Millet İttifakı'nın 'küçük' ortaklarına vekillik dağıtmıştı. Seçime CHP listesinden giren Millet İttifakı partilerinden İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi'nden 39 isim milletvekili seçildi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin ambargo uyguladığı Halk TV'nin canlı yayınında, seçimlere ortak listeyle girmenin partilerine büyük kayıp yaşattığını itiraf etti.