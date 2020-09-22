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ERZURUM

İki araç kavşakta çarpıştı: Takla atan kaldırımda yürüyen yayanın üzerine devrildi

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında kavşakta otomobile çarparak takla atan otomobil yaya kaldırımına çıkarak yoldan geçen yayaya çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
İki otomobil kavşakta çarpıştı, takla atan araç kaldırımda yürüyen yayanın üzerine devrildi.
İki otomobil kavşakta çarpıştı, takla atan araç kaldırımda yürüyen yayanın üzerine devrildi.

Yaşanan olayda Erzurum - Bingöl Karayolu Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında meydana gelen trafik kazasında A.A. yönetimindeki 46 NP 034 plakalı otomobil Yıldızkent kavşağına hızlı girince Y.K. yönetimindeki 25 NB 414 plakalı otomobile çarptı.

İki otomobil kavşakta çarpıştı, takla atan araç kaldırımda yürüyen yayanın üzerine devrildi.
  • Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil yolun yanında bulunan yaya kaldırımına çıkarak buradan geçen Nesrin Y. İsimli kadına çarptı. Kazada araç sürücüleri Y.K. ve A.A, araçta bulunan K.A, ve yaya olarak kaldırımdan geçen Nesrin Y. Yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki otomobil kavşakta çarpıştı, takla atan araç kaldırımda yürüyen yayanın üzerine devrildi.

Kaza sonrası yol kısa süreli trafiğe kapanırken, devrilen araçlar çekici yardımıyla bölgeden alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İki otomobil kavşakta çarpıştı, takla atan araç kaldırımda yürüyen yayanın üzerine devrildi.

İki otomobil kavşakta çarpıştı, takla atan araç kaldırımda yürüyen yayanın üzerine devrildi.

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