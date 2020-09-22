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Hayat Herkes on binlerce lira istiyor ama hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor
AKTÜEL

Herkes on binlerce lira istiyor ama hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor

Son haftalarda yurdun faklı kentlerinden vatandaşlar, şans eseri ellerine geçen hatalı basım banknotları on binerce liraya satışa çıkarıyor. Ancak Gaziantepli para koleksiyoneri Esat Kaplan, son günlerde haber olan hatalı basım paraların beş para etmediğini, istenilen rakamların ise hayalperestlik olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
Para koleksiyoneri Esat Kaplan, hatalı basım banknotların beş para etmediğini söyledi.
Para koleksiyoneri Esat Kaplan, hatalı basım banknotların beş para etmediğini söyledi.

Gaziantep’te Milattan Önce ve sonraki 400’ü aşkın devlet ve milletin kullandığı paralardan oluşan yaklaşık 4 tonluk para koleksiyonu bulunan Esat Kaplan, son günlerde sayıları artan hatalı basım 20, 50 ve 100 TL’de eksik olan bir ’0’’ın bu paralara hiçbir kıymet katmadığını ifade etti. Koleksiyonunu kendisine ait müzede sergileyen Kaplan, elinde bu paralardan olan vatandaşların ‘ben zengin oldum’ hayaline kapılmaması gerektiğini söyleyen Kaplan, o paraların bir kuruş fazladan etmeyeceğini belirterek uyarılarda bulundu.

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“Bir sıfır eksik diye tek kuruş fazla etmez”

Koleksiyonunda birçok millete ait paralar bulunan koleksiyoner Esat Kaplan son günlerde artan hatalı para haberleriyle ilgili vatandaşlara seslenerek bu tür paraların tek kuruş fazla etmediğini söyledi. Kaplan, “Son zamanlarda yok 50 TL’ye 75 bin TL yada 100 TL’ye 150 bin TL rakamları hayalperestliktir. Yani paradan bir “0” eksik diye hiçbir iş adamı veya koleksiyoner tutup da bu paraları vermez. Paradan bir “0” eksik olması o paraları kıymetli kılmaz. Hatta o para geçmeyebilir. Onun için vatandaşların bu tür paraları bulduğunda zengin oldum hayaline kapılmasın” dedi.

Hatalı basım 100 TL'ye şaşırtan teklif
EKONOMİ
Hatalı basım 100 TL'ye şaşırtan teklif

Hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satıyor
FOTOĞRAF 5
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Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde market işleten Mehmet Alihansoy, televizyon izlerken 'hatalı basılmış 50 TL'sine 75 bin TL teklif edildi' haberini izledikten sonra kendisinde de olabilir diye çekmecesindeki paraları tek tek kontrol etti.
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Alihansoy, 100 TL'lik bir banknotun hatalı basıldığını, '100' yerine '10' yazıldığını ve bazı yerlerinde de eksiklik olduğunu fark etti.
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Paranın sahte olup olmadığını da kontrol eden ve gerçek olduğunu gören Alihansoy sevince boğuldu. Koleksiyonerlerden gelecek cazip teklifleri bekleyen Alihansoy, 100 TL'lik banknotunun değerinin en az 150 bin TL olduğunu belirterek, o fiyatı verene satmayı düşünüyor.
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50 TL 75 BİN TL EDİYORSA BENİM 100 TL 150 BİN TL EDER<br> <br> 100 TL'yi özenle saklayan Alihansoy, parayı bulduğunda şok olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
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50 TL'lik banknot haberini izleyip bu parayı bulunca çok şaşırdım. Belki bende de olur düşüncesiyle çekmeceme bakmıştım. Bulunca şok oldum. Koleksiyonerleri bekliyorum. Belki bazılarının işine yarar. İyi bir fiyatta anlaşırsak satmayı düşünüyorum. Yani 50 TL, 75 bin TL yaptığına göre bu 100 TL'nin de en az 150 bin TL yapması gerekiyor diye düşünüyorum.
Hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satıyor
Mardin'de 27 yaşındaki Mehmet Alihansoy, basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '100' yerine '10' yazan ve bazı yerlerinde de eksiklik olan banknotu, 150 bin TL'ye satışa çıkardı.

“Paranın üstündeki resmin yarısı yoksa değerlidir”

Koleksiyoner Kaplan, "Paranın üstündeki resmin yarısı yoksa o zaman koleksiyonerler için değerlidir. O zaman bile bu uçuk rakamlar verilmez. Örneğin bu dediğim şekil 10 TL getirirlerse, en fazla 50 TL’ye alırım. Bunun için elinde bu paradan olan vatandaşlarımız hayallere kapılmasınlar. Eğer kapılırlarsa hayal kırıklığı yaşarlar. Bu paraların hiçbir kıymeti yoktur” diye konuştu.

Her gün 4 ton parasını dezenfekte ediyor: Vatandaşlar gelip inceliyor
FOTOĞRAF 5
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Dünyanın bir çok ülkesinden binlerce tarihi parayı koleksiyonunda bulunduran Devri Alem Para koleksiyonu sahibi Esat Kaplan, metal ve kağıt paralarını her gün temizliyor.
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Koronavirüs salgınından dolayı dezenfekte işlemleri için tonlarca metal parayı su ve sabunla temizleyen Kaplan, vatandaşların gönül rahatlığıyla koleksiyonu gezebileceğini söyledi.
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Para Koleksiyoneri Esat Kaplan yaklaşık 4 ton parayı her gün dezenfekte ettiğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Koleksiyonumdaki para 4 tona yaklaştı. Tabi vatandaşlar gelip bu paraları gezerek inceliyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle işlerimizde düşüş var. Birde kendimizce eşimle beraber her gün bu paraları dezenfekte ediyoruz. Önce metal paraları bir kabın içine koyarak su ve sabunla temizliyoruz kuruduktan sonra tekrar kavanozlara koyarak yerine koyuyoruz. Kağıt paraları da tek tek kavanozlardan çıkartarak temizliyoruz. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla koleksiyonumuzu gezebilir.”
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Her gün 4 ton parasını dezenfekte ediyor: Vatandaşlar gelip inceliyor
Gaziantep para koleksiyonu sahibi Esat Kaplan her gün 4 tona yakın parasını dezenfekte ediyor. Kaplan, “Koleksiyonumdaki para 4 tona yaklaştı. Tabi vatandaşlar gelip bu paraları gezerek inceliyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle işlerimizde düşüş var. Birde kendimizce eşimle beraber her gün bu paraları dezenfekte ediyoruz" dedi.


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