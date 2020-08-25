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Gündem Adanalı genç hatalı basım para için en iyi teklifi bekliyor
ADANA

Adana haber: Hatalı basım para için en iyi teklifi bekliyor

Adanalı genç hatalı basım para için en iyi teklifi bekliyor

Adana'da işlettiği bakkal dükkanında akşam kasa sayımı yaparken hatalı basım olduğunu fark ettiği 50'lik banknotu satmaya karar veren 28 yaşındaki Abdullah Güzeltaş, kendisine gelecek en iyi teklifi bekliyor.

Haber Merkezi DHA
Abdullah Güzeltaş
Abdullah Güzeltaş

Adana'da yaklaşık 3 yıldır merkez Çukurova ilçesi Pınar Mahallesi’nde bakkal dükkanı işleten Abdullah Güzeltaş, geçen günlerde akşam iş yerini kapatmadan önce kasasındaki parayı saymaya başladı. Paraları sayarken 50'lik banknotların birinin sağ üst köşesinde '0' rakamının eksik olduğunu fark eden Güzeltaş, ilk başta parayı sahte zannetti. Bir arkadaşının uyarısıyla paranın sahte değil hatalı basım olduğunu öğrenen Güzeltaş, internetten araştırma yaprak bu tür paraların yüksek değerlere satıldığını fark etti.

DHA

Adıyaman'da hatalı basılan 50 TL'yi 75 bin liraya satışa çıkardı
GÜNDEM
Adıyaman'da hatalı basılan 50 TL'yi 75 bin liraya satışa çıkardı

Güzeltaş, elindeki 50 TL'lik hatalı basım banknotu satacağını ve teklif beklediğini söyledi.

İlk başta sahte sandı

Akşam kasasındaki paraları saydığında banknotu sahte zannettiği için ilk başta hayal kırıklığına uğradığını ve verdiği emeğin boşa gittiğini düşündüğünü söyleyen Abdullah Güzeltaş, daha sonra paranın sahte olmadığını anlayınca mutlu olduğunu söyledi.

Hatalı basım olduğunu iddia ettiği 50 lirayı 50 bin liraya satıyor
GÜNDEM
Hatalı basım olduğunu iddia ettiği 50 lirayı 50 bin liraya satıyor

DHA

Güzeltaş, "Meğer koleksiyon değeri taşıyormuş. Elinde bu tarz paralar olanlar 75 bin liralık teklifleri geri çevirmişler. Bunları duyunca milli piyango çıkmış gibi sevindim. Ben de bu civarlarda bir para istiyorum. Eğer hakkını veren olursa satacağım. Satarsam da motosiklet tutkumdan dolayı bir yarış motosikleti alacağım" diye konuştu.

Önce sahte sandı: Hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL teklif edildi
GÜNDEM
Önce sahte sandı: Hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL teklif edildi

Hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satıyor
FOTOĞRAF 5
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Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde market işleten Mehmet Alihansoy, televizyon izlerken 'hatalı basılmış 50 TL'sine 75 bin TL teklif edildi' haberini izledikten sonra kendisinde de olabilir diye çekmecesindeki paraları tek tek kontrol etti.
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Alihansoy, 100 TL'lik bir banknotun hatalı basıldığını, '100' yerine '10' yazıldığını ve bazı yerlerinde de eksiklik olduğunu fark etti.
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Paranın sahte olup olmadığını da kontrol eden ve gerçek olduğunu gören Alihansoy sevince boğuldu. Koleksiyonerlerden gelecek cazip teklifleri bekleyen Alihansoy, 100 TL'lik banknotunun değerinin en az 150 bin TL olduğunu belirterek, o fiyatı verene satmayı düşünüyor.
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50 TL 75 BİN TL EDİYORSA BENİM 100 TL 150 BİN TL EDER<br> <br> 100 TL'yi özenle saklayan Alihansoy, parayı bulduğunda şok olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
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50 TL'lik banknot haberini izleyip bu parayı bulunca çok şaşırdım. Belki bende de olur düşüncesiyle çekmeceme bakmıştım. Bulunca şok oldum. Koleksiyonerleri bekliyorum. Belki bazılarının işine yarar. İyi bir fiyatta anlaşırsak satmayı düşünüyorum. Yani 50 TL, 75 bin TL yaptığına göre bu 100 TL'nin de en az 150 bin TL yapması gerekiyor diye düşünüyorum.
Hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satıyor
Mardin'de 27 yaşındaki Mehmet Alihansoy, basım hatasından dolayı sağ üst köşesinde '100' yerine '10' yazan ve bazı yerlerinde de eksiklik olan banknotu, 150 bin TL'ye satışa çıkardı.


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