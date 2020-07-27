Adıyaman'da hatalı basılan 50 TL'yi 75 bin liraya satışa çıkardı

Adıyaman'da otopark işleten Murat Kuştepe, bir müşterisinin verdiği 50 TL'nin üzerinde '0' bulunmadığını fark etti. Bankaya başvuran ve orijinal olan 50 TL'lik banknotta basım hatası yapıldığını öğrenen Kuştepe, parayı satışa çıkardı.

DHA Murat Kuştepe, bir müşterisinin verdiği 50 TL'nin üzerinde '0' bulunmadığını fark etti.

GÜNDEM Hatalı basım olduğunu iddia ettiği 50 lirayı 50 bin liraya satıyor

Samsun’da koleksiyonerlerle görüşen Kuştepe, para için 75 bin TL istedi.Kuştepe, elde edeceği geliri Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlamak istiyor.

DHA Murat Kuştepe, bir müşterisinin verdiği 50 TL'nin üzerinde '0' bulunmadığını fark etti.





GÜNDEM Önce sahte sandı: Hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL teklif edildi

Paranın önce sahte olduğunu düşündüğünü anlatan Kuştepe, "Bankaya gidip parayı kontrol ettiler. Cihazdan geçirdiler ayrıca kalemle, ışıkla baktılar bana paranı orijinal olduğu ama baskı hatası bulunduğunu söylediler. Bende sonra parayı satmaya karar vermiştim. Hatta 40 bin TL’lik bir teklif geldi, ancak satmaktan vazgeçtim. 75 bin TL'nin üzerinde bir fiyat istiyorum. Bu parayı açık artırmaya çıkarıp değerinin üzerinde bir ederine satarak geliri de ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlamak istiyorum. Amacım ülkemize bu zor günlerde yardımcı olmak" dedi.