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Gündem Adıyamanda hatalı basılan 50 TLyi 75 bin liraya satışa çıkardı
ADİYAMAN

Adıyaman haberleri: Hatalı basılan 50 TL'yi 75 bin liraya satışa çıkardı

Adıyaman'da hatalı basılan 50 TL'yi 75 bin liraya satışa çıkardı

Adıyaman'da otopark işletmecisi Murat Kuştepe, bir müşterisinin verdiği basım hatası nedeniyle '0' bulunmayan 50 TL'lik banknotu satışa çıkardı. Koleksiyonerlerle görüşüp 75 bin TL isteyen Kuştepe, elde edeceği geliri, Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlamak istiyor.

Haber Merkezi DHA
Bankada kontrol edilen paranın gerçek olduğu belirlendi.
Bankada kontrol edilen paranın gerçek olduğu belirlendi.

Adıyaman'da otopark işleten Murat Kuştepe, bir müşterisinin verdiği 50 TL'nin üzerinde '0' bulunmadığını fark etti. Bankaya başvuran ve orijinal olan 50 TL'lik banknotta basım hatası yapıldığını öğrenen Kuştepe, parayı satışa çıkardı.

DHA
Murat Kuştepe, bir müşterisinin verdiği 50 TL'nin üzerinde '0' bulunmadığını fark etti.

Hatalı basım olduğunu iddia ettiği 50 lirayı 50 bin liraya satıyor
GÜNDEM
Hatalı basım olduğunu iddia ettiği 50 lirayı 50 bin liraya satıyor

Samsun’da koleksiyonerlerle görüşen Kuştepe, para için 75 bin TL istedi.Kuştepe, elde edeceği geliri Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlamak istiyor.

DHA
Murat Kuştepe, bir müşterisinin verdiği 50 TL'nin üzerinde '0' bulunmadığını fark etti.


Önce sahte sandı: Hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL teklif edildi
GÜNDEM
Önce sahte sandı: Hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL teklif edildi

Paranın önce sahte olduğunu düşündüğünü anlatan Kuştepe, "Bankaya gidip parayı kontrol ettiler. Cihazdan geçirdiler ayrıca kalemle, ışıkla baktılar bana paranı orijinal olduğu ama baskı hatası bulunduğunu söylediler. Bende sonra parayı satmaya karar vermiştim. Hatta 40 bin TL’lik bir teklif geldi, ancak satmaktan vazgeçtim. 75 bin TL'nin üzerinde bir fiyat istiyorum. Bu parayı açık artırmaya çıkarıp değerinin üzerinde bir ederine satarak geliri de ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlamak istiyorum. Amacım ülkemize bu zor günlerde yardımcı olmak" dedi.

Hatalı basılan 50 TL'yi bin 500 katına satışa çıkardı
FOTOĞRAF 7
Title
Adıyaman'da otopark işleten Murat Kuştepe, bir müşterisinin verdiği 50 TL'nin üzerinde '0' bulunmadığını fark etti.
Title
Bankaya başvuran ve orijinal olan 50 TL'lik banknotta basım hatası yapıldığını öğrenen Kuştepe, parayı satışa çıkardı.
Title
Samsun'da koleksiyonerlerle görüşen Kuştepe, para için 75 bin TL istedi. Kuştepe, elde edeceği geliri Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istiyor.
Title
Paranın önce sahte olduğunu düşündüğünü anlatan Kuştepe, şunları söyledi:
Title
Bankaya gidip parayı kontrol ettiler. Cihazdan geçirdiler ayrıca kalemle, ışıkla baktılar bana paranı orijinal olduğu ama baskı hatası bulunduğunu söylediler. Bende sonra parayı satmaya karar vermiştim. Hatta 40 bin TL'lik bir teklif geldi, ancak satmaktan vazgeçtim. 75 bin TL'nin üzerinde bir fiyat istiyorum. Bu parayı açık artırmaya çıkarıp değerinin üzerinde bir ederine satarak geliri de 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istiyorum. Amacım ülkemize bu zor günlerde yardımcı olmak.
Title
Title
Hatalı basılan 50 TL'yi bin 500 katına satışa çıkardı
Adıyaman'da otopark işletmecisi Murat Kuştepe, bir müşterisinin verdiği basım hatası nedeniyle '0' bulunmayan 50 TL'lik banknotu satışa çıkardı. Koleksiyonerlerle görüşüp 75 bin TL isteyen Kuştepe, elde edeceği geliri, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istiyor.


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