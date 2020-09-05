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Gündem Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı
MUĞLA

Muğla haberleri: Hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı

Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı

Muğla'da pazarcılık yapan 31 yaşındaki Ercan Ülgül, alışveriş sırasında eline geçen hatalı basılmış 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle satışa çıkardı. Ülgül, paradan elde edeceği gelirle engelli bir vatandaş ile dar gelirlilere yardım etmeyi planladığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Ülgül, bankaya götürdüğü paranın hatalı basım serisinden olduğunu anladı.
Ülgül, bankaya götürdüğü paranın hatalı basım serisinden olduğunu anladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde önce paranın sahte olduğunu düşünen Ülgül, yaptığı araştırmada “0” rakamı bulunmayan 50 liralık banknotun para sayma makinesinden de sorunsuzca geçmesiyle şaşkınlık yaşadı.

Arkasında Fatma Aliye Hanım resminin yer aldığı banknotun 50 liralık banknotla da aynı renkte olduğunu gören Ülgül, bankaya götürdüğü paranın hatalı basım serisinden olduğunu anladı.

AA

Banknotun koleksiyon değeri olduğunu düşünen Ülgül, 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı.

Adıyaman'da hatalı basılan 50 TL'yi 75 bin liraya satışa çıkardı
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Adıyaman'da hatalı basılan 50 TL'yi 75 bin liraya satışa çıkardı

Ülgül, gazetecilere, paradan elde edeceği gelirle engelli bir vatandaş ile dar gelirlilere yardım etmeyi planladığını söyledi.

  • Pazarcılık yaptığını aktaran Ülgül, "Patates, soğan satarken bu para elimize geçti. Akşam eve geldiğimizde paraları sayarken, paranın sıfırının olmadığını fark ettim. Bankaya gidip test ettim. Para sayma makinesinden geçti. İnternette araştırma yaparken, basım hatası olan paraların koleksiyoncuların ilgisini çektiğini öğrendim ve elimdeki parayı 70 bin liraya satışa çıkardım" ifadelerini kullandı.


Hatalı basım olduğunu iddia ettiği 50 lirayı 50 bin liraya satıyor
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Hatalı basım olduğunu iddia ettiği 50 lirayı 50 bin liraya satıyor

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Önce sahte sandı: Hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL teklif edildi

50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı
FOTOĞRAF 5
Title
Muğla'nın Milas ilçesinde önce paranın sahte olduğunu düşünen Ülgül, yaptığı araştırmada “0” rakamı bulunmayan 50 liralık banknotun para sayma makinesinden de sorunsuzca geçmesiyle şaşkınlık yaşadı.
Title
Arkasında Fatma Aliye Hanım resminin yer aldığı banknotun 50 liralık banknotla da aynı renkte olduğunu gören Ülgül, bankaya götürdüğü paranın hatalı basım serisinden olduğunu anladı.
Title
Banknotun koleksiyon değeri olduğunu düşünen Ülgül, 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı.
Title
Ülgül, gazetecilere, paradan elde edeceği gelirle engelli bir vatandaş ile dar gelirlilere yardım etmeyi planladığını söyledi.
Title
Pazarcılık yaptığını aktaran Ülgül, Patates, soğan satarken bu para elimize geçti. Akşam eve geldiğimizde paraları sayarken, paranın sıfırının olmadığını fark ettim. Bankaya gidip test ettim. Para sayma makinesinden geçti. İnternette araştırma yaparken, basım hatası olan paraların koleksiyoncuların ilgisini çektiğini öğrendim ve elimdeki parayı 70 bin liraya satışa çıkardım ifadelerini kullandı.
50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı
Muğla'da pazarcılık yapan 31 yaşındaki Ercan Ülgül, alışveriş sırasında eline geçen hatalı basılmış 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle satışa çıkardı. Ülgül, paradan elde edeceği gelirle engelli bir vatandaş ile dar gelirlilere yardım etmeyi planladığını söyledi.


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