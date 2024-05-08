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İki günlük bebeği dağ yoluna terk etmişlerdi! Aile üyeleri yakalandı

Mersin'in Çamlıca ilçesinde yeni doğan bebeği dağ yolunda terk edip Jandarma'ya ihbar eden kişilerin, bebeğin aile üyeleri olduğu ortaya çıktı. Anne E.N.I. (24), anneannesi F.I. (53), dedesi R.I. (53), teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü. gözaltına alındı.

14:48 - 8/05/2024 الأربعاء
Güncelleme: 14:54 - 8/05/2024 الأربعاء
DHA
Mersin'de yeni doğan bebeği terk edip Jandarma'yı aradılar
Mersin'de yeni doğan bebeği terk edip Jandarma'yı aradılar

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde jandarmayı arayarak dağ yolunda terk edilmiş kız bebek bulduklarını ihbar eden kişilerin, bebeğin aile üyeleri olduğu ortaya çıktı.


Kızılalan mevkisinde 5 Mayıs akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak dağ yolunda ıssız bir bölgede terk edilmiş bebek bulduklarını söyledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yeni doğduğu ve henüz 2 günlük olduğu düşünülen kız bebeği, kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğe, hemşireler ‘Gülen' ismini verdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebeğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından devlet korumasına alınacağı belirtildi.


Bebeği sokağa terk edenlerin belirlenmesi için çalışma başlatan Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı yapan kişiler üzerine yoğunlaştı. Ekipler, bebeğin annesi olduğu belirlenen E.N.I., anneannesi F.I., dedesi R.I., teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü.'yü gözaltına aldı. Ailece karar alıp bebeği ıssız bir bölgeye terk ettikleri ve devletin koruma altına alması için ihbarda bulundukları belirlenen aile üyeleri, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.





#Mersin
#112
#Acil Çağrı Merkezi
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