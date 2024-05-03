Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü bir yaralı

Konya'da lise 3'üncü sınıf öğrencisi A. A.(17), kız arkadaşı A.G. (17) ile parkta otururken yanlarına gelen Ahmet Aydın'ın (61) dal budama makasıyla saldırısında göğsünden yaralandı. Aydın, olayın ardından tutuklanırken, 2 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören A.A. taburcu oldu. A.A., ''İkimiz de oruçtuk ve çok susamıştık. Gezerken parkta ağaç altında bankı görünce birlikte oturduk. Kız arkadaşım dizime yattı. Arkadan tanımadığım bir insan gelip, 'Mahallenin namusunu kirlettiniz' dedi ve küfretti. Ben de 'Biz bir şey yapmadık, gidelim istersen. Küfretmene gerek yok' dedim. 'Sana mı soracağım?' diyerek bana yumruk attı. Sonra da elindeki bahçe makasını bana doğru savurdu'' dedi.