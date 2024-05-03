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Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü bir yaralı

Antalya'da İzzettin Söğüt (65), kaldığı huzurevinde husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiye bıçakla saldırdı. Saldırıda Selçuk Goncegül (73) ile Ali Serdar Batır (66) yaşamını yitirdi, Ahmet Özdemirel (74) ise yaralandı.

10:08 - 3/05/2024 Cuma
DHA
Sağlık görevlileri, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sağlık görevlileri, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Mektep Sokak'taki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi.

İzzettin Söğüt, aralarında husumet olduğu öne sürülen ve kendisiyle aynı huzurevinde kalan Selçuk Goncegül, Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e bıçakla saldırdı.

Söğüt olay sonrası yangın merdiveninden kaçtı.

Huzurevi görevlilerinin ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Ekipler, İzzettin Söğüt'ü yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ve bekçilerin el fenerleriyle yaptığı aramada İzzettin Söğüt, Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalanıp gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Söğüt, işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerine teslim edilerek Antalya'ya getirildi. Selçuk Goncegül ve Ali Serdar'ın cenazeleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Konya'da dehşete düşüren olay: Parkta oturan iki öğrenciye bahçe makasıyla saldırdı

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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddia edilen Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat'ın da aralarında olduğu 11 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Engin Polat, Banu Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan ülkesindeki bağlantılarıyla kamuoyunda "Daltonlar çetesi" olarak bilinen suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan ve kardeşi Batın Can Gökdemir ile irtibat kurduğu kaydedildi.

Altı ay önce satın aldığı otomobili tamirciye götürünce şok geçirdi: Meğerse köpükle doldurmuşlar

Sultangazi'de 6 ay önce 700 bin liraya satın aldığı otomobili, arızalanınca tamirciye götüren 112 Acil Sağlık Personeli görevli Emine Tunçel hayatının şokunu yaşadı. Otomobilin ağır hasarlı olduğu ve yapılan ikinci ekspertizinde ise torpido bölümünde hava yastıklarının olmadığı, köpükle kapatıldığı ortaya çıktı. Arabayı aldığı andan beri tamirciden çıkamadığını söyleyen Emine Tunçel, "İlk etapta arıza ışıkları yanmaya başladı. Araba sürekli sağa ve sola doğru çekmeye başladı. Lastikler kabak dendi, lastikleri değiştirdik. 4 defa rot balans yapıldı, bu araç sorunsuz dendi. Amortisörler değişti, akslar değişti elinden geleni yaptılar, arıza devam etti. Yan kapı sürekli kasıyor, ben bu arabada çocuk taşıyorum, arkada çocuk oturuyor, ustama gösterdim 'kapının vidasının contası yok' dedi" diyerek araca yaptığı masrafları anlattı.


#Antalya
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#Cinayet
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