İletişim Başkanı Altun'dan Avrupa'da artan ırkçı saldırılara tepki: Körükledikleri bu nefret ateşini İslam'ın barış mesajıyla söndürelim

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Avrupa'da, İslam ve Müslümanları hedef alan ırkçı saldırılarda artış görüldü. Son olarak Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders, "Ramazan'ı durdurun" çağrısında bulundu.

GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İslam'ı hedef alan Hollandalı siyasetçi Wilders'a çok sert tepki: Bu faşist insanlığa saldırıyor

"Körükledikleri bu nefret ateşini İslam’ın barış mesajıyla söndürelim"

Tüm bu gelişmeler üzerine Twitter hesabından İngilizce açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları ifade etti:

"Avrupalı ırkçılar 'özgürlük' ve 'demokrasi' gibi kavramların arkasına saklanarak Müslümanlara karşı şiddeti kışkırtıyor. Onlardan öncekiler de mutedillik göstermedi. Onlar da göstermiyor. Körükledikleri bu nefret ateşini İslam'ın barış mesajıyla söndürelim. Hayırlı Ramazanlar!"

Europe’s racists hide behind words like freedom and democracy to incite violence against Muslims.



Their predecessors did not respond to appeasement then. They won’t respond to it now.



Let us instead extinguish the fire of hate with Islam’s message of peace.



Ramadan Mubarak!

