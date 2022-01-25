İmamoğlu karla mücadelede çuvalladı Kadir Topbaş'ın açıklamaları yeniden gündeme geldi
Yoğun kar yağışı ile mücadelede yetersiz kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), milyonlarca vatandaşı mağdur etti. Sosyal medyada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren vatandaşlar, merhum eski başkan Kadir Topbaş'ın videosunu paylaşarak aradaki 'hizmet' anlayışını gözler önüne serdi. Topbaş'ın 2017'deki 120 cm'lik kar yağışı sonrası çözüm odaklı konuşurken, İmamoğlu'nun ise 60 cm'lik yağışı 'afet' olarak nitelediği ve bu bahanenin arkasına saklandığı görüldü.
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışında iyi bir sınav veremeyen İBB yüzünden hayat çileye döndü. Yolları yeterince tuzlamayan belediye nedeniyle araçlar yolda kaldı, toplu ulaşımdaki yetersizlik nedeniyle milyonlarca kişi mağdur oldu.
Özellikle metro ve metrobüslerde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle adeta izdiham yaşandı.
İMAMOĞLU VE TOPBAŞ FARKI
İstanbul'da 7-8 saatte 60 cm'e kadar kar biriktiğini belirten İmamoğlu'nun tek bir çözümden bahsetmediği açıklamaları, akıllara İBB'nin merhum başkanı Kadir Topbaş'ın 2017'deki açıklamalarını getirdi.
Topbaş'ın İstanbul'un o dönem 120 cm'lik bir kar kalınlığına ulaşması sonrasında çalışmalar hakkında konuşması, çözüm üretmesi, sosyal medyada İmamoğlu'nun konuşmasıyla karşılaştırıldı.