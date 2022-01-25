Gündem İmamoğlu karla mücadelede çuvalladı Kadir Topbaşın açıklamaları yeniden gündeme geldi
POLİTİKA

İmamoğlu karla mücadelede çuvalladı Kadir Topbaş'ın açıklamaları yeniden gündeme geldi

Yoğun kar yağışı ile mücadelede yetersiz kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), milyonlarca vatandaşı mağdur etti. Sosyal medyada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren vatandaşlar, merhum eski başkan Kadir Topbaş'ın videosunu paylaşarak aradaki 'hizmet' anlayışını gözler önüne serdi. Topbaş'ın 2017'deki 120 cm'lik kar yağışı sonrası çözüm odaklı konuşurken, İmamoğlu'nun ise 60 cm'lik yağışı 'afet' olarak nitelediği ve bu bahanenin arkasına saklandığı görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İmamoğlu karla mücadelede çuvalladı Kadir Topbaşın açıklamaları yeniden gündeme geldi
İmamoğlu karla mücadelede çuvalladı Kadir Topbaş'ın açıklamaları yeniden gündeme geldi​

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışında iyi bir sınav veremeyen İBB yüzünden hayat çileye döndü. Yolları yeterince tuzlamayan belediye nedeniyle araçlar yolda kaldı, toplu ulaşımdaki yetersizlik nedeniyle milyonlarca kişi mağdur oldu.

Özellikle metro ve metrobüslerde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle adeta izdiham yaşandı.

İMAMOĞLU VE TOPBAŞ FARKI

İstanbul'da 7-8 saatte 60 cm'e kadar kar biriktiğini belirten İmamoğlu'nun tek bir çözümden bahsetmediği açıklamaları, akıllara İBB'nin merhum başkanı Kadir Topbaş'ın 2017'deki açıklamalarını getirdi.

Topbaş'ın İstanbul'un o dönem 120 cm'lik bir kar kalınlığına ulaşması sonrasında çalışmalar hakkında konuşması, çözüm üretmesi, sosyal medyada İmamoğlu'nun konuşmasıyla karşılaştırıldı.

İmamoğlu karla mücadelede çuvalladı Kadir Topbaş'ın açıklamaları yeniden gündeme geldi​
OYNAT 01:05
İmamoğlu karla mücadelede çuvalladı Kadir Topbaş'ın açıklamaları yeniden gündeme geldi​
Yoğun kar yağışı ile mücadelede yetersiz kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), milyonlarca vatandaşı mağdur etti. Sosyal medyada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren vatandaşlar, merhum eski başkan Kadir Topbaş'ın videosunu paylaşarak aradaki 'hizmet' anlayışını gözler önüne serdi. Topbaş'ın 2017'deki 120 cm'lik kar yağışı sonrası çözüm odaklı konuşurken, İmamoğlu'nun ise 60 cm'lik yağışı 'afet' olarak nitelediği ve bu bahanenin arkasına saklandığı görüldü.

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