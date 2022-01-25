Gündem İmamoğlu balıkçıda 1 saat değil 3 saat kalmış kar küreme aracı da eşlik etmiş
POLİTİKA

İmamoğlu balıkçıda 1 saat değil 3 saat kalmış kar küreme aracı da eşlik etmiş

İstanbul'da kar felaketi yaşanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz büyükelçi ile balıkçıda yemek yemesi tepkilere neden oldu. Tepkiler sonrası açıklamada bulunan İmamoğlu, 19 saatlik mesaisi içinde 1 saat yemek molası verdiğini öne sürdü. Ancak İmamoğlu'nun o balıkçıda 1 saat değil 3 saat kaldığı ortaya çıktı. Üstelik İmamoğlu'na özel bir kar küreme aracının da 10 dakika arayla yolları temizlediği kameralara yansıdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İmamoğlu balıkçıda 1 saat değil 3 saat kalmış kar küreme aracı da eşlik etmiş
​İmamoğlu balıkçıda 1 saat değil 3 saat kalmış kar küreme aracı da eşlik etmiş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar nedeniyle felaket yaşanırken, Sarıyer'deki bir balıkçıda yemek yediği ortaya çıkmıştı.

O yemeğe ait fotoğraflar büyük tepki çekerken, Twitter hesabından açıklamada bulunan İmamoğlu, 1 saat yemek molası verdiğini iddia etti.

İmamoğlu, açıklamasında "3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU 1 SAAT DEDİ, 3 SAAT ÇIKTI

  • Ancak İmamoğlu'nun saat 18.00'de gittiği balıkçıdan 20.50'de ayrıldığı ortaya çıktı.

İstanbul felç olurken kar küreme aracı İmamoğlu'nun balıkçıdaki yemeği için korteje yol açmış
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İstanbul felç olurken kar küreme aracı İmamoğlu'nun balıkçıdaki yemeği için korteje yol açmış
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri kilitledi. Karla mücadelede İBB ekipleri yetersiz kalınca şehir felç oldu. Temizlenmeyen yollar kısa sürede kapandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise o sırada Sarıyer'de bir balıkçıda yemekteydi. Ana arterleri açması gereken kar küreme kamyonları ise İmamoğlu'nun kortejinin güzergahını temizledi. Yemek bitene kadar kamyonlar her 10 dakikada bir temizlik yaptı.

KAR KÜREME ARACINDAN ÖZEL HİZMET

O ana ilişkin güvenlik görüntülerinde ise vatandaşın hizmetinde olması gereken kar küreme aracının İmamoğlu'na özel hizmet verdiği görüldü. Aracın, 10 dakikada bir temizleme yaptığı anlar kameralara yansıdı.

İmamoğlu'nun doğrulanan balıkçı fotoğrafını yalanlamak için sıraya girdiler
GÜNDEM
İmamoğlu'nun doğrulanan balıkçı fotoğrafını yalanlamak için sıraya girdiler

İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretine dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretine dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gündemde. İmamoğlu'na yakın medya kuruluşları yemeği yalanlarken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun makam ve koruma araçlarının Sarıyer'deki balıkçıya geliş anı kameralara yansıyor.

İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
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İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taraftarları, haberi yalanlama yoluna gitti. Ancak söz konusu balıkçı GDH'tan Cüneyt Polat'a konuştu. İmamoğlu'nun bir ay önceden rezervasyon yaptığını belirten balıkçı “4 kişi geldiler 1 saat yemeklerini yediler ve gittiler” ifadelerini kullandı.

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