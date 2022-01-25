İmamoğlu balıkçıda 1 saat değil 3 saat kalmış kar küreme aracı da eşlik etmiş
İstanbul'da kar felaketi yaşanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz büyükelçi ile balıkçıda yemek yemesi tepkilere neden oldu. Tepkiler sonrası açıklamada bulunan İmamoğlu, 19 saatlik mesaisi içinde 1 saat yemek molası verdiğini öne sürdü. Ancak İmamoğlu'nun o balıkçıda 1 saat değil 3 saat kaldığı ortaya çıktı. Üstelik İmamoğlu'na özel bir kar küreme aracının da 10 dakika arayla yolları temizlediği kameralara yansıdı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar nedeniyle felaket yaşanırken, Sarıyer'deki bir balıkçıda yemek yediği ortaya çıkmıştı.
O yemeğe ait fotoğraflar büyük tepki çekerken, Twitter hesabından açıklamada bulunan İmamoğlu, 1 saat yemek molası verdiğini iddia etti.
İmamoğlu, açıklamasında "3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu." ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU 1 SAAT DEDİ, 3 SAAT ÇIKTI
Ancak İmamoğlu'nun saat 18.00'de gittiği balıkçıdan 20.50'de ayrıldığı ortaya çıktı.
O ana ilişkin güvenlik görüntülerinde ise vatandaşın hizmetinde olması gereken kar küreme aracının İmamoğlu'na özel hizmet verdiği görüldü. Aracın, 10 dakikada bir temizleme yaptığı anlar kameralara yansıdı.