​İmamoğlu balıkçıda 1 saat değil 3 saat kalmış kar küreme aracı da eşlik etmiş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar nedeniyle felaket yaşanırken, Sarıyer'deki bir balıkçıda yemek yediği ortaya çıkmıştı.

O yemeğe ait fotoğraflar büyük tepki çekerken, Twitter hesabından açıklamada bulunan İmamoğlu, 1 saat yemek molası verdiğini iddia etti.

İmamoğlu, açıklamasında "3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU 1 SAAT DEDİ, 3 SAAT ÇIKTI

Ancak İmamoğlu'nun saat 18.00'de gittiği balıkçıdan 20.50'de ayrıldığı ortaya çıktı.

OYNAT 00:47 İstanbul felç olurken kar küreme aracı İmamoğlu'nun balıkçıdaki yemeği için korteje yol açmış İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri kilitledi. Karla mücadelede İBB ekipleri yetersiz kalınca şehir felç oldu. Temizlenmeyen yollar kısa sürede kapandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise o sırada Sarıyer'de bir balıkçıda yemekteydi. Ana arterleri açması gereken kar küreme kamyonları ise İmamoğlu'nun kortejinin güzergahını temizledi. Yemek bitene kadar kamyonlar her 10 dakikada bir temizlik yaptı.



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KAR KÜREME ARACINDAN ÖZEL HİZMET

O ana ilişkin güvenlik görüntülerinde ise vatandaşın hizmetinde olması gereken kar küreme aracının İmamoğlu'na özel hizmet verdiği görüldü. Aracın, 10 dakikada bir temizleme yaptığı anlar kameralara yansıdı.

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GÜNDEM İmamoğlu'nun doğrulanan balıkçı fotoğrafını yalanlamak için sıraya girdiler

OYNAT 00:54 İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretine dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gündemde. İmamoğlu'na yakın medya kuruluşları yemeği yalanlarken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun makam ve koruma araçlarının Sarıyer'deki balıkçıya geliş anı kameralara yansıyor.



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