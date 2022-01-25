Gündem İstanbullunun kar çilesine İETT çilesi de eklendi 22 saatte 69 otobüs yolda kaldı
İSTANBUL

İstanbullunun kar çilesine İETT çilesi de eklendi: 22 saatte 69 otobüs yolda kaldı

İstanbul'da yoğun kar yağışının ardından karla kaplanan yollarda onlarca İETT otobüsü mahsur kaldı. İstanbul trafiğinin kilitlenmesindeki en büyük etkenlerden biri olan İETT otobüsleri, vatandaşlar tarafından kimi zaman itildi, kimi zaman ise halatlarla çekildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbullunun kar çilesine İETT çilesi de eklendi: 22 saatte 69 otobüs yolda kaldı
​İstanbullunun kar çilesine İETT çilesi de eklendi: 22 saatte 69 otobüs yolda kaldı

İstanbul'da dün yoğun şekilde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına geldi. Yüz binlerce kişi mesai bitimi çıktığı yolda mahsur kaldı.

Megakent'in trafiğini kilitleyen en büyük etkenlerden biri ise yolda kalan İETT otobüsleri oldu.

22 SAATTE 69 OTOBÜS YOLDA KALDI

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, 22 saatte yolda kalan otobüslerin listesini paylaştı.

Özdemir, paylaşımında "Bu liste İETT’nin 22 saattir yolda kalan araçlarının listesi. İşin üzücü yanı, bu araçlarda mahsur kalan şoför arkadaşlarımıza; Nasılsınız? Bir sıkıntınız var mı? Yiyecek içecek bulabiliyor musunuz? Gibi telefonla dahi arayıp soran 'bir' kurum yetkilisinin olmaması." ifadelerini kullandı.

İşte Özdemir'in paylaştığı liste ve yolda kalan İETT otobüslerinden bazıları:
Kayıplar can yakıyor

Kayıplar can yakıyor

​Türkiye'nin 25 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
Türk bilim insanları keşfetti

Türk bilim insanları keşfetti

​Kayalık alanın dibinde buldular: Sadece Türkiye'ye özgü bir tür.
İstanbullunun kar çilesine İETT çilesi de eklendi: 22 saatte 69 otobüs yolda kaldı

Vali Yerlikaya duyurdu.​

Van'da dün objektiflere yansıdı.

​Bakan Karaismailoğlu'ndan İstanbullular için güzel haber.

Kar hayatı felç etti: Açıklamalar peş peşe geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.