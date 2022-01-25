​İstanbullunun kar çilesine İETT çilesi de eklendi: 22 saatte 69 otobüs yolda kaldı

İstanbul'da dün yoğun şekilde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına geldi. Yüz binlerce kişi mesai bitimi çıktığı yolda mahsur kaldı.

Megakent'in trafiğini kilitleyen en büyük etkenlerden biri ise yolda kalan İETT otobüsleri oldu.

22 SAATTE 69 OTOBÜS YOLDA KALDI

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan İBB Meclis Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, 22 saatte yolda kalan otobüslerin listesini paylaştı.

Özdemir, paylaşımında "Bu liste İETT’nin 22 saattir yolda kalan araçlarının listesi. İşin üzücü yanı, bu araçlarda mahsur kalan şoför arkadaşlarımıza; Nasılsınız? Bir sıkıntınız var mı? Yiyecek içecek bulabiliyor musunuz? Gibi telefonla dahi arayıp soran 'bir' kurum yetkilisinin olmaması." ifadelerini kullandı.

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Bu liste İETT’nin 22 saattir yolda kalan araçlarının listesi.



İşin üzücü yanı, bu araçlarda mahsur kalan şoför arkadaşlarımıza;



Nasılsınız?



Bir sıkıntınız var mı?



Yiyeyecek içecek bulabiliyor musunuz?



Gibi telefonla dahi arayıp soran “bir” kurum yetkilisinin olmaması. pic.twitter.com/UrePXL8deE — Abdullah Özdemir (@ozdmrabdllh) January 25, 2022

İşte Özdemir'in paylaştığı liste ve yolda kalan İETT otobüslerinden bazıları: