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ANKARA

İnce’den CHP’ye Gül tepkisi:  İftiralar ortaya çıktı çıkacak

Ali Babacan’ın, 2018 yılında Abdullah Gül’ün ortak aday olması konusunda yapılan girişimlere ilişkin itirafları o dönem CHP’nin adayı olan İnce’nin tepkisini çekti. İnce, “Seçim döneminde yaşananların ve sonrasında atılan iftiraların gerekçesi bir bir çıkıyor ortaya, daha da çıkacak” dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
İnce’den CHP’ye Gül tepkisi: ​İftiralar ortaya çıktı çıkacak
Muharrem İnce

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak aday olarak düşünüldüğünü açıklamasının ardından, dönemin CHP adayı Muharrem İnce seçim gecesi parti içinde yaşanan olayları işaret ederek tepki gösterdi.

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  • CHP’den ayrılarak Memleket Hareketi’ni kuran Muharrem İnce, Babacan’ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çatı aday olarak Erdoğan’ın karşısına çıkarılması için yapılanları itiraf etmesinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

İnce, şöyle dedi:

“Dostların” yaptığı açıklamalardan 2018 seçimleri öncesinde Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adaylığının masada olduğunu, ciddi ciddi düşünüldüğünü öğreniyoruz. Seçim döneminde yaşananların ve sonrasında atılan iftiraların gerekçesi bir bir çıkıyor ortaya, daha da çıkacak.”

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KAÇIRILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP için yarışan İnce, bu açıklamasıyla seçim gecesi yaşanan olayları işaret etti. 24 Haziran gecesi İnce hakkında kaçırıldı iddiaları ortaya atılmış, CHP Genel Merkezi de İnce’nin açıklama yapmasına izin vermemişti. İnce, o gece bir gazeteciye Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Adam kazandı” diye mesaj atmıştı.

İnce, seçim gecesi hakkında kendisi hakkında kaçırıldığı ve tehdit edildiği yönündeki paylaşımların doğru olmadığını da belirtti.

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