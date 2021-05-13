6 bin 31 FETÖ’cünün ismini verdiler: Bin beş yüzden fazlası ilk kez belirlendi Ankara’da 4 ayda 380 FETÖ üyesi etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. FETÖ’cü itirafçılar tarafından 6 bin 31 örgüt mensubu teşhis edildi. Bu kişilerden bin 510’unun ilk defa deşifre edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi 13 Mayıs 2021, 00:00 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2021, 06:45 Yeni Şafak