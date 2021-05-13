6 bin 31 FETÖ’cünün ismini verdiler: Bin beş yüzden fazlası ilk kez belirlendi

Ankara’da yılın ilk 4 ayında FETÖ’ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan 380’i etkin pişmanlıktan yararlanarak 1510 örgüt mensuunu ilk kez deşifre etti.
- Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak-Nisan 2021 tarihlerinde örgüte yönelik 46 operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonların 8’i emniyet, 6’sı kara kuvvetleri, 4’ü jandarma, 3’ü adliye, 2’si hava kuvvetleri, 1’i deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik, 1’i mülkiye, 1’i savunma sanayi, 1’i milli eğitim ve öğretmen yapılanması ile 19’u örgütün çeşitli alanları ve güncel örgütlenmesine gerçekleştirildi.
380 KİŞİ İTİRAFÇI ETTİ
Gözaltına alınan 1565 zanlıdan 380’i etkin pişmanlıktan yaralanarak itirafçı oldu ve örgüt hakkında birçok kritik bilgiyi güvenlik güçleriyle paylaştı. Etkin pişmanlıktan yaralanan kişiler tarafından 6031 örgüt mensubu teşhis ve beyan edildi. Bunlardan 1510’unun ilk defa deşifre edilen isimler olduğu belirlendi. Örgütün güncel ve mahrem yapılanmasına yönelik yeni operasyonların, etkin pişmanlıktan yararlanan zanlıların verdiği bilgiler ışığında genişleyerek süreceği öğrenildi.